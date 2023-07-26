Bitcoin'de hedef 33 bin dolar mı? İşte o analiz

Kripto para piyasalarında yeni yüksekler, yatırımcılar için boğa piyasası sinyali olarak algılanıyor. Yatırımcılar Bitcoin’in 33 bin dolar seviyesini zorlayacağına bahse giriyor.

Borsagundemcom’un derlediği bilgilere göre, Bitcoin’in bir sonraki rallide 33 bin dolar seviyesini zorlaması bekleniyor.

Hedef 33 bin dolar

Beincrypto’dan Ibrahim Ajibade’nin haberine göre, Bitcoin fiyatı, 13 Temmuz 2023’te, 31.800 dolar ile bu yılın zirve seviyesine ulaştı. Ancak, bir kâr satışı dalgası, 30.000 doların altına bir başka geri dönüşü de beraberinde getirdi. Göreceli güç göstergesi ise Bitcoin’in aşırı satım bölgesine yaklaştığını gösteriyor ve bu da bir sonraki Bitcoin rallisinde fiyatın 33 bin dolar seviyesine çıkma ihtimalini artırıyor. Son haftalardaki dalgalı fiyat hareketlerine rağmen, uzun vadeli yatırımcılar da Bitcoin'de yukarı yönlü pozisyonlarını ikiye katlamaya devam ediyor.

Aşırı satış bölgesi

Göreceli güç endeksi (Relative Strength Index - RSI) verilerine göre, Bitcoin fiyat düzeltmesi yakında durma noktasına gelebilir. Bir haftadan fazla süren yatay fiyat hareketinin ardından, Bitcoin aşırı satış bölgesine yaklaşıyor. Bitcoin'in günlük RSI'ı şu anda 41 seviyesinde seyrediyor. Bu, Bitcoin’in şu anda, 30 olarak kabul edilen aşırı satım seviyesine, 70 aşırı alım bölgesinden daha yakın olduğu anlamına geliyor.

Göreceli güç endeksi, bir fiyat eğiliminin gücünü ve ivmesini değerlendiriyor. RSI, 70'ten 30'a yaklaştığında, söz konusu varlığın aşırı satılmış olduğu ve kısa sürede büyük bir fiyat artışının beklenebileceğini gösteriyor. Bu nedenle, yatırımcılar bunu bir sonraki fiyat rallisi öncesinde Bitcoin’de yükseliş pozisyonları almak için bir sinyal olarak yorumlayabiliyor.

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Uzun vadeli yatırımcılar uzun pozisyonlarını koruyor

Bu yükseliş tahminini doğrulayan Santiment'in zincir üstü verileri, son fiyat düzeltmesine rağmen uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının HODLing (elde tutma) stratejilerini koruduklarını ortaya koyuyor.

Bitcoin Ortalama Madeni Para Yaşı (Bitcoin Mean Coin Age) verileri son iki hafta boyunca yükseliş eğilimini sürdürüyor. Söz konusu değerin, 8 Temmuz ile 24 Temmuz arasında yüzde 2 oranında artarak 2.631,06'dan 2.685,02'ye yükseldiği görülüyor.

Ortalama Madeni Para Yaşı, yatırımcıların varlıklarını elinde tuttuğu ortalama süredeki değişiklikleri değerlendiriyor. Her bir kripto paranın mevcut cüzdan adreslerinde geçirdiği gün sayısının dolaşımdaki toplam kripto para sayısına bölünmesiyle elde ediliyor. Bu gösterdeki istikrarlı artış, uzun vadeli yatırımcıların bir sonraki fiyat rallisi öncesinde yükseliş eğilimini sürdürdüklerini gösteriyor.

Spot Bitcoin ETF onayı için başvuran çeşitli kurumsal firmaların kaydettiği kademeli ilerleme göz önüne alındığında, bu göstergedeki büyümenin, Bitcoin’i 33.000 dolar direncinin üzerine çıkarmak için gereken güçlü momentumun erken bir sinyali olabileceği kabul ediliyor.

Destek 28.000 dolar seviyesi

Belirtilen faktörler, Bitcoin’in muhtemelen 28.000 dolar seviyesinde destek bulacağını gösteriyor. Bu bölgede 720.000 yatırımcının ortalama 28.500 dolar fiyatla 573.440 adet Bitcoin satın aldığı görülüyor. Yatırımcıların uzun pozisyonlarını kapatmak için daha fazla Bitcoin biriktirmesi ve bunun da dolaylı olarak bir fiyat artışını tetikleyebilmesi mümkün gözüküyor.

Pek olası olmasa da, bu destek seviyesi düşerse Bitcoin’in 27.500 dolara doğru geri dönmesi ihtimal dahilinde duruyor. Tersine, yükseliş tahmini gerçekleşirse, Bitcoin bir sonraki fiyat rallisinde 33.000 dolara ulaşabilir. Ancak, 2.66 milyon kişinin ortalama 30.300 dolar fiyatla 1.02 milyon Bitcoin satın aldığı bilgisi ışığında, yatırımcıların kâr almak için satışa geçmelerinin ise ralliyi önemli ölçüde yavaşlatması da ihtimaller arasında yer alıyor. Bununla birlikte, yükseliş momentumu tahmin edildiği gibi devam ederse, Bitcoin’in muhtemelen 33.000 dolar seviyesine doğru yükselmesi bekleniyor.