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Ekonomi Bitcoin'de düşüşün sebebi belli oldu: 77 bin Bitcoin satışı yaptılar
Ekonomi

Bitcoin'de düşüşün sebebi belli oldu: 77 bin Bitcoin satışı yaptılar

Güvensiz yatırım aracı olarak görülen kripto para piyasasında uzun vadeli düşünen Bitcoin yatırımcıları, Geçtiğimiz 7 gün içerisinde toplam 77 bin 778 Bitcoin satışı gerçekleştirdiler. Bitcoin rekor seviyeden gelen satışlarla yaşadığı sert geri çekilmenin ardından bugün 65 bin dolar sınırında bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 10:16:00 -
Bitcoin'de düşüşün sebebi belli oldu: 77 bin Bitcoin satışı yaptılar

Uzun vadeli düşünen Bitcoin yatırımcıları, Geçtiğimiz 7 gün içerisinde toplam 77 bin 778 Bitcoin satışı gerçekleştirdiler. Glassnode ve Findstrat Digital Asset Research tarafından ortak hazırlanan rapora göre, uzun süredir ellerinde Bitcoin tutan yatırımcılar, Mayıs ayından bu yana ilk kez net pozisyonlarında değişikliğe giderek ellerinde ki Bitcoin’leri satmaya başladılar.

77 bin adet Bitcoin satışı yapıldı

Rapora göre, uzun süreli Bitcoin yatırımcıları geçtiğimiz 7 günde 77 bin 778 Bitcoin satışı yaptılar ve 61 doların üzerinde fiyat ile yaptıkları bu satıştan 4,7 milyar Dolar elde ettiler.

Piyasaya dönüş

Fundstrat analistleri Sean Farrell ve Will McEvoy yaptıkları değerlendirmede, "Kısa vadeyi yatırımcılar piyasaya dönüyorlar ve uzun süreli yatırımcıların satış yapmak için ihtiyaç duydukları likiditeyi sağlıyorlar" ifadelerini kullandılar.

Elon Musk hala sessiz

Milyarder iş adamı Elon Musk, Tesla'da bulunan hisselerinden bir kısmını sattı. 1.1 milyar dolarlık satış yapan Elon Musk'ın, hisselerden gelen parayla kripto para alımına gitmediği anlaşıldı.

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