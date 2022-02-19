Bitcoin yüksek riski yeniden hatırlattı: Dip gelebilir!

Bu haftaya kadar bütün Bitcoin ve kripto para fenomenlerinin paylaşımlarında ATH’ler yani yeni tarihi zirve planları havalarda uçuşuyordu. Fakat bu yılın ilk ayında Bitcoin ve alt coin'ler için ilk çeyreğin kanlı ve oldukça acılı bir dalgalanma ile geçeceği tahminlerini aktarmıştık. Hatta Bitcoin’de 29 binlerden 43 bin 500 dolarlara çıkışta ikinci bir dibin hala mümkün olduğunun altını çizmiştik. Bunun ne anlama geldiği de aslında bu hafta görüldü. Yaşananlar FUD ve FOMO avcılığıyla herkesi piyasada kilitleme operasyonlarının ne kadar başarılı olduğunu çok açık bir şekilde gösterdi. Yani yukarı giderken yükselişi kaçırma korkusu, aşağı giderken ise parayı kaybetme korkusu ile alınan yanlış zamanlamaya sahip kararlar aslında bu piyasaları yönlendirenlerin ekmeğine yağ sürdü.

Tekrar altını çizelim ne Bitcoin’de ne de alt coin'lerin çoğunda gerçek bir ralliyi tetikleyebilecek güçte dönüş görmedik. Sert düşen bir piyasada yukarı toparlama çabaları ise yine ani ve çok sert düşüşlerle karşılık buldu.

Dip Riski Bitmedi

Eğer durum buysa da Bitcoin’de son dibi yani 32 bin 917 dolar ve hatta biraz daha altında 29 bin dolarlara sarkmayı getirebilecek bir düşüş dalgası hala mümkün. Bunu yaparken kullanabilecekleri piyasa malzemeleri de görünen o ki en başta Ukrayna-Rusya (tabii beraberinde Avrupa ve ABD’yi de içine alabilecek) bir sıcak çatışma olasılığı ile Fed’in ne kadar şahinleşebileceği konuları olacak. Bu konularda iyimser olmak için henüz hiçbir sebebimiz yok.

Bu durumda kripto parada yeni yatırım yapacaklar için çok ciddi alım fırsatları ortaya çıkabilecek.

Orta Vadede Yükseliş Beklentisi Sürüyor

Son FOMO’ya kapılıp da alım yapmış olanlar içinse sert tepki yükselişlerinde bir miktar nakde geçip kenarda nakit bulundurma fırsatları oluşabilecek. Fakat ne olursa olsun Bitcoin’de 29 bin dolarlar bile görülse isabetli tahminleriyle öne çıkan analistler, hala kripto paralarda orta vadede yükseliş beklentisinin bozulmadığı inancında.

Bitcoin Acı Çekerken Dikkatli Olma Zamanı

Bitcoin’de kısa vadede hala yeni dip beklentisi varsa bu durumda pılı pırtıyı toplayıp bu piyasadan kaçmak mı gerekir? Aslında bu sert hareketler sırasında gözden kaçan bir nokta var. Bu dalgalanmalar sırasında oluşan marjlar birçok alt coin'de yüzde 100’leri de aşan marjlar yarattı. Hatta tüm zamanların en yükseğini gören alt coin'ler var. Bu da demek oluyor ki doğru seçilmiş ve fiyatı da halen ucuz kalmış olan alt coin'ler genel trendin dışına da çıkabiliyor. Bu açıdan bakıldığında sancılı geçebilecek süreçte biraz daha Bitcoin’den bağımsız hareket edebilen (BTC korelasyonu düşük olanlar) coin'lerde alım ve hatta satış fırsatları da oluşabilir. Yine de bir şeyi unutmamakta fayda var. Kısa sürede yüksek getiri peşinde koşan yüksek riske de katlanır. Bu nedenle bu tür fırsatları değerlendirmek açısından uzmanlar portföyün veya eldeki paranın çok küçük bir bölümünün riske edilmesinin riski de en aza indireceğini savunuyor. Risk almak istemeyen için ise her zamanki gibi uzun vadeli bakıp bekleme zamanı.