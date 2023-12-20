Bitcoin piyasası 3 konuya odaklandı

Kripto para piyasalarında Bitcoin ETF’lerine onay beklentisi ve düşük faiz politikaları ile bir yükseliş gözlemlendi. 2024’te beklenen Bitcoin ETF onayı ve olası parasal genişleme ile kripto paraların daha fazla yaygınlaşmasını ve kurumsal yatırımcı ilgisinin artmasını sağlayabileceğini söyleyen Bitci CEO’su Ahmet Onur Yeygün, bu gelişmelerin kripto para piyasalarında uzun vadeli bir boğa yolculuğuna işaret ettiğini belirtti.

45 bin doları zorlamıştı

Piyasalarda özellikle son dönemde Bitcoin ETF’lerine onay beklentisiyle birlikte ciddi bir yükseliş gerçekleşti. Bu yükselişi değerlendirerek piyasaların geleceği hakkında öngörülerde bulunan Yeygün, “30 bin dolar seviyelerini geçmekte zorlanan Bitcoin’in 45 bin doları zorladığını gördük. Tabii bu süreçte düzeltme hareketlerini de görebiliyoruz. Ancak aşağı yönlü düşüşlerin piyasayı fazla tedirgin etmediği aşikâr. Piyasa verilerine baktığımız zaman uzun vadeli yatırımcıların hala pozisyonlarını korumaya devam ettiğini görüyoruz." dedi.

3 konuya odaklanıldı

Yeygün, "Şu anda kripto para endüstrisinin 3 konuya odaklandığını söyleyebiliriz. İlki Bitcoin ETF’lerinin onaylanma durumu, ikincisi Fed’in faiz politikaları, üçüncüsüyse olası regülasyonlar. Regülasyon konusu şu anda çok fazla dillendirilmese de başta SEC ve ABD Adalet Bakanlığı özelinde atılan adımlar bu konuda bir zemin oluşmasına neden olacaktır.” yorumunu yaptı.

2024'ü şekillendirecek olan trend

Yeygün değerlendirmesine şöyle devam etti: “Bu konuda yaşanacak gelişmelerin piyasaların üzerinde bir baskı unsuru olan regülasyon belirsizliğini ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Yatay hareketlilikten uzaklaşan piyasalar, uzun boğa yolculuğuna başlanacağına dair önemli emareler barındırıyor.2023 bitmeden bir gelişme olmadığı taktirde 2024 içerisinde beklenen en önemli husus Bitcoin ETF’lerinin onayı olacaktır."

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