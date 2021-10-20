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Ekonomi Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin güncel fiyat
Ekonomi

Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin güncel fiyat

Bitcoin ne kadar? Kripto para piyasasında yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak ABD'de Bitcoin, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başladı. Bu sebeple sık sık Bitcoin'in güncel fiyatı araştırılıyor. Peki, Bitcoin kaç liradan işlem görüyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 13:50:00 -
Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin güncel fiyat

Kripto para piyasası son yıllarda geniş kitlelerce yakından takip ediliyor. Son olarak ABD’de yaşanan gelişmeler Bitcoin’de artışa yol açtı. Peki, Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin güncel fiyat

ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonu (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başladı.

ProShares'in "BITO" koduyla işlem gören Bitcoin Strateji ETF'si, işlem başlangıcında yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydetti.

İlk işlem gününde 40,89 dolardan açılan Bitcoin Strateji ETF'nin değeri 42,15 dolara kadar yükseldi.

ProShares'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu ETF'nin, yatırımcılara bir aracılık hesabı aracılığıyla Bitcoin getirilerini uygun bir şekilde elde etme fırsatı sunacağı aktarıldı.

Açıklamada, "BITO bir hisse senedi gibi alınıp satılabilir, kripto para borsasında hesap ve kripto cüzdanı ihtiyacını ortadan kaldırır." ifadesi kullanıldı.

Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF'nin borsada işlem görmeye başlamasının ardından Bitcoin'in değeri, 63 bin doların üstüne çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin'in 20 Ekim saat 13.45 itibariyle fiyatı 596.242,04 TL olarak gözleniyor.

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