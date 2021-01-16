  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bitcoin ne kadar oldu?
Ekonomi

Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin ne kadar? | Son yıllarda yoğun şekilde ilgi gören elektronik para birimi olan Bitcoin’in ne kadar olduğu, nereden alındığı merak ediliyor? Bitcoin kaç lira? Bitcoin bankadan alınır mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-16 16:08:00 -
Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin satın al | Son yıllarda çokça ilgi gören elektronik para pandemi de daha da değerlendirdi. Pandemi sebebiyle online kanallara ilgi arttı. Bu durumun Bitcoin fiyatlarını da arttırdı. Peki, Bitcoin ne kadar?

Bitcoin nedir?

Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Bitcoin herhangi bir devlete veya merkez bankasına bağlı değildir. Geleneksel paralarda olduğu gibi karşılığında altın gibi herhangi bir değerli maden yoktur. Fiziksel olarak basılan bir para değeri değildir. Bitcoin tamamen sanal olarak üretilen ve temelinde matematik formülü olan bir sistemdir.

Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin geçtiğimiz hafta sonu Bitcoin 41,946.74 dolara ulaştı. Hafta içi ise düşüşe geçen Bitcoin bugün 36,00 doların üzerine çıktı.

Bitcoin bankadan alınır mı?

Bitcoin almak isteyenler bununu için ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. Pek çok kişi Bitcoin’in bankalardan alınıp alınmayacağını merak ediyor. Türkiye’de Bitcoin’i bankalardan almak mümkün değil. Çünkü ülkemizde tüm bankalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bağlı. Türkiye’de henüz Bitcoin yani BTC mevduat hesap kanununda yer almıyor. Bu sebeple hiçbir banka üzerinden Bitcoin işmeli yapılmıyor. Bitcoin almak isteyenler bu işlemi kripto para borsası ifadesi altındaki web sitelerinden yapabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu 'basit'i kimlerin koruduğu anlaşıldı! Vatandaşlara
Dünya

Bu 'basit'i kimlerin koruduğu anlaşıldı! Vatandaşlara "Köpek gibi aşı olacaklar" imasıyla hakaret! "Onlara yaşama şansı verilmeyecek"

Daha önce birçok kez vatandaşlara hakaret eden ancak yargı tarafından haddi bildirilmediği için cesaret bulan, profesörlüğü dışında 'basit'l..
Abdurrahman Dilipak'tan saldırılara ilişkin flaş açıklamalar: Bundan sonra benzer saldırılar daha da artabilir
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan saldırılara ilişkin flaş açıklamalar: Bundan sonra benzer saldırılar daha da artabilir

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na yapılan saldırının arkasında kim ya da k..
Köylülerin kabusu oldu! Silahla dolaşmaya başladılar
Yerel

Köylülerin kabusu oldu! Silahla dolaşmaya başladılar

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde yaban domuzu sürüleri köylülerin kabusu oldu. Çiftçilerin bağ ve bahçelerine zarar veren domuz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay