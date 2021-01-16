Bitcoin satın al | Son yıllarda çokça ilgi gören elektronik para pandemi de daha da değerlendirdi. Pandemi sebebiyle online kanallara ilgi arttı. Bu durumun Bitcoin fiyatlarını da arttırdı. Peki, Bitcoin ne kadar?

Bitcoin nedir?

Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Bitcoin herhangi bir devlete veya merkez bankasına bağlı değildir. Geleneksel paralarda olduğu gibi karşılığında altın gibi herhangi bir değerli maden yoktur. Fiziksel olarak basılan bir para değeri değildir. Bitcoin tamamen sanal olarak üretilen ve temelinde matematik formülü olan bir sistemdir.

Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin geçtiğimiz hafta sonu Bitcoin 41,946.74 dolara ulaştı. Hafta içi ise düşüşe geçen Bitcoin bugün 36,00 doların üzerine çıktı.

Bitcoin bankadan alınır mı?

Bitcoin almak isteyenler bununu için ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. Pek çok kişi Bitcoin’in bankalardan alınıp alınmayacağını merak ediyor. Türkiye’de Bitcoin’i bankalardan almak mümkün değil. Çünkü ülkemizde tüm bankalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bağlı. Türkiye’de henüz Bitcoin yani BTC mevduat hesap kanununda yer almıyor. Bu sebeple hiçbir banka üzerinden Bitcoin işmeli yapılmıyor. Bitcoin almak isteyenler bu işlemi kripto para borsası ifadesi altındaki web sitelerinden yapabiliyor.