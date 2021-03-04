Bitcoin ne kadar? Ethereum kaç para? Ripple fiyatları

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise, kripto para birimlerinden Bitcoin'in çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanıldığını belirterek, söz konusu kripto para birimini "verimsiz" ve "spekülatif" olarak nitelendirdi. Bitcoin ve diğer kripto paralarda düşüş devam ediyor. Bitcoin geçen hafta hızla yükselirken son günlerde 48 bin doların altına inmişti.

Bitcoin ne kadar?

Bazı büyük şirketlerin kripto para birimlerini destekleyici adımları ve yatırımlarıyla Bitcoin'in fiyatı 58 bin doların üzerine çıkmıştı. Geçen haftalarda hızlı bir yükseliş gösteren Bitcoin, geçtiğimiz haftada ise düşüş kaydetti. Bitcoin'in fiyatı, önceki hafta 50 bin doların altına kadar indi. Şu an itibariyle Bitcoin 48 bin 500 dolar seviyelerinden işlem görüyor. 1 Bitcoin ne kadar? 1 Bitcoin 356 bin Türk lirası dolaylarından satılıyor.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Şu an itibariyle Ethereum ise bin 540 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Son 24 saatte ise yüzde 7 değer kaybetti. Ethereumun Türk lirası karşılığı ise 11 bin 300.

Ripple (XRP) fiyatları

Ripple (XRP) ise şu anda 0,47 dolar seviyesinden işlem görüyor. 1 Ripple kaç para?1 Ripple 3,18 lira seviyelerinden satılıyor.