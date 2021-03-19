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Ekonomi Bitcoin ne kadar? Ethereum düştü mü? Binance Coin ne kadar oldu?
Ekonomi

Bitcoin ne kadar? Ethereum düştü mü? Binance Coin ne kadar oldu?

Kripto para özellikle de korona salgın döneminde adından daha çok söz edilmeye başlandı. Devletler kripto paraların güvenli olmadığını söylese de bu uyarılara kulak tıkayanlar yine de Bitcoin, Ethereum, Binance Coin gibi sanal paralara yönelmekte. Hem dünyada hem de ülkemizde Bitcoin gibi sanal paralardan mağdur olan insan örnekleriyle dolu. Bitcoin düşmesi sonucu sanal paraya yatırım yapanların emekleri de buhar olup uçuyor. Peki Bitcoin ne kadar? Ethereum düştü mü? Binance Coin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar?

Yeniakit Publisher
2021-03-19 10:26:00 - 2021-03-19 10:27:03
Bitcoin ne kadar? Ethereum düştü mü? Binance Coin ne kadar oldu?

Hindistan'da sanal paranın yasaklanmasına ilişkin yasa teklifinin sunulacağı iddiaları sanal para piyasasında adeta deprem etkisi oluşturdu. Son 24 saat içinde 54,253.58 ve 60,116.25 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.28 düşüşle 58,043.28 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 1.59 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 14 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 82.9 milyar dolara geriledi.

Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.13 düşüşle 1,784.77 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 3.13 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 205.44 milyar dolara geriledi. Binance Coin son 24 saatte yüzde 2.86 düşüşle 264.88 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 6.24 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 40.93 milyar dolara geriledi.

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