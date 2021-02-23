Bitcoin ne kadar düştü? Bitcoin ne kadar olur?

Kripto para birimi Bitcoin sert fiyat hareketlerine sahne oluyor. Kurumsal yatırımcıların da radarına giren Bitcoin tarihi yüksek seviyelerine yükselmesinin ardından düşüş yaşadı. Bitcoin geçtiğimiz gün 57 bin 925 dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaşırken aradan sadece bir gün geçmesine rağmen 48 bin 773 dolara geriledi. Böylece Bitcoin 24 saatte yüzde 16 oranında kaybettirmiş oldu. Bitcoin’deki sert düşüş küçük yatırımcıları büyük zarara sokabiliyor. Al-sat amaçlı spekülatif hareketlerde bulunan küçük yatırımcılar fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle büyük kayıplar yaşayabiliyor.

Milyarder iş adamı Elon Musk son günlerde kripto paralara ilişkin sıkça açıklamalar yapmaya başladı. DogeCoin ile başlayan macerasına Bitcoin ile devam eden Elon Musk, şirketi Tesla’nın 1.5 milyar dolarıyla Bitcoin almıştı. Öte yandan dün haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları bugüne de yükselişle başladı. Gram altın 23 Şubat Salı günüde 410 lira seviyesinden işlem görüyor.

1 Bitcoin ne kadar?

1 Bitcoim 351.993,00 TL seviyelerinde.