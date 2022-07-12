Bitcoin madencileri zor durumda!

Teksas’ta yaşanılan son olaylar Bitcoin madencileri için tehlike çanları çaldığını gösteriyor. Eyaletin şebeke operatörü 11 Temmuz’da elektrik kesintilerinin yaklaşmakta olduğuna dair bir uyarı yayınladı. Operatör, tüketicilerden ve endüstrilerden enerji kullanımlarını azaltmalarını istedi.

Texas Blockchain Association başkanı Lee Bratcher, Teksas’taki “neredeyse tüm endüstriyel ölçekli Bitcoin madenciliği” firmalarının 11 Temmuz itibarıyla platformlarını kapattığını söyledi.

Sonuç olarak, şebekenin yeniden dağıtılması için 1.000 megawatt güç serbest bırakıldı. Bratcher’a göre, Teksas’taki toplam şebeke kapasitesinin %1’i ile aynı.

İşlemleri durduran ilk Bitcoin madencileri değil

Şubat ayında Teksas eyaletini bir kış fırtınası vurduğunda da kriz kendini göstermişti. O dönemde Teksas eyaletindeki Bitcoin madencileri faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı.Enerji yoğun Bitcoin madencilik operasyonlarının durdurulmasının getirdiği talep düşüşü, ısıtma gibi temel hizmetler için daha fazla elektriği kullanılabilir hale getirdi.

Madencilik şirketi Rhodium’un CEO’su Nathan Nichols, “Şebekeyi stabilize etmeye ve Teksaslı dostlarımızın sıcak kalmasına yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Kısacası bölgede havaların ısınması ve yaz döneminin olması nedeniyle elektriğe olan talep arttı. Bununla beraber madencilerin kullanımında artan oluşum elektrik sıkıntısını ortaya çıkardı. Bitcoin madencileri yeniden kazançlarını artırmak için var gücüyle çalışıyor. Ayrıca Texas bölgesi madencilerin yeni bölgesi olduğu biliniyor.

Kaynak: Kripto Para Haber