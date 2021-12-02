Bitcoin için zirve tahmini: '2033'te 1 adet bitcoin'in fiyatı...'

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC) fiyatı 10 Kasım 2021’de 68,789.63 dolarda yeni tüm zamanların en yüksek değerini kaydetmiş, ancak sonrasında sert bir düşüşle 53 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti.

28 Kasım’da 53 bin dolar seviyesinden bir anda 57 bin 500, ardından da 59 bin 300 dolara kadar yükselen Bitcoin fiyatı şu sıralar 56 bin 380 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistlere göre fiyat 53 bin 350 dolar üzerinde kaldığı sürece trend yükseliş trendi olarak kabul ediliyor. Bir ralli başlaması durumunda en güçlü direncin 69 bin dolar olabileceği ifade ediliyor. Analistler bu dirençlerin kırılması halinde BTC’de ilk hedefin 72 bin dolar olacağını ifade ediyorlar.

Uzun vadede Bitcoin

Popüler kripto para stratejisti ve traderı Michaël van de Poppe Bitcoin için yatırımcıları uyararak, Bitcoin için 53-54 bin dolar bandı ve 47-50 bin dolar bandı seviyelerini işaret etti.

Analistlere göre 2021 sonu için Bitcoin fiyat tahminleri 50 bin doların üzerinde bir değeri gösteriyor. Uzun vadeli Bitcoin tahminlerine göre ise en büyük kripto para 2022 yılında 100 bin dolar olacak. 2024 yılı için ise tahminler 200 bin dolara işaret ediyor.