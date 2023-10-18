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Ekonomi Bitcoin için yüksek seyir dönemi
Ekonomi

Bitcoin için yüksek seyir dönemi

Yeniakit Publisher
2023-10-18 14:24:00 - 2023-10-18 14:24:45
Bitcoin için yüksek seyir dönemi

ABD borsaları başta olmak üzere piyasalarda tansiyon tekrar yükseldi ve sert satışlar görülmeye başlandı.

Ortadoğu’daki gerilimin yerini barış ve diplomasiye bırakması umudu bir yana tansiyon daha da yükseliyor. ABD borsaları başta olmak üzere piyasalarda tansiyon tekrar yükseldi ve sert satışlar görülmeye başlandı.

Bu gibi dönemlerde riskli görülen varlıklar satılırken petrol ve altın gibi varlıkların fiyatının artması beklenir. Son dönemde fiyatı yükselen varlıklara Bitcoin de eklendi. Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, kripto piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Yükseliş ivmesi yakaladı

Geçtiğimiz hafta 26.800 dolar seviyesinden aldığı destekle Orta Doğu’daki gelişmelere rağmen özellikle olumlu ETF beklentilerinin de etkisiyle yükseliş ivmesi yakalayan Bitcoin yeni günde de yüzde 1’in üzerinde primli seyrediyor.

Sabah saatlerinde 28.600 dolar seviyelerinden alıcı bulan Bitcoin’in Ortadoğu’da savaş başladığından bu yana gösterdiği yükseliş performansı toplamda yüzde 4’ün üzerine çıktı. Dominasyonun da artmasıyla Bitcoin’deki yükselişler altcoinlere tam manasıyla yansımazken Ethereum 1.575 dolar bölgesinde fiyatlanıyor.

Sert düşüş işareti mi?

Yorak,"Tüm dünyada vadeli endeksler şu an hemen hemen düşüşü işaret ederken Bitcoin’in yükselmesinin arkasındaki temel sebebin olumlu beklentiler olduğu söylenebilir.
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2024 yılına sayılı aylar kalmışken 2022 yılındaki olumsuzlukların bir hayli geride bırakıldığı, spot ETF onay beklentisi, Amerika Merkez Bankası Fed’in faiz artırım sürecini bitirdiği veya son kez bir daha yaparak bitireceği beklentisi, 2024 yılında halving beklentilerinin devreye girmeye başlayacağı beklentilerinin de olumlu havası bunca riske rağmen Bitcoin’i kısa vadede destekliyor olabilir" dedi.

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