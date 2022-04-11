Bitcoin için korkunç tahmin! Ölümcül seviye gelebilir...

Kripto para Borsası BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes'e göre Bitcoin'in teknoloji hisseleriyle birlikte hareket etme eğilimi, dijital paranın değerinin Haziran ayına dek 30 bin dolara çekilebileceği anlamına geliyor olabilir.

Hayes, blogunda yayımladığı bir mesajda aynı dinamiğin Ether'i 2 bin 500 dolara çekebileceğini belirtti. Hayes iki kripto parada da Haziran ayına dek çöküş satın aldığını belirtirken genel anlamda kriptolar için uzun pozisyonda olduğunu söyledi.

Fed'in önümüzdeki aylarda yapması beklenen bir dizi faiz artırımı kripto paralar ve teknoloji hisseleri üzerinde baskı kurarak geçtiğimiz hafta Nasdaq 100'ün yüzde 3,6 değer kaybetmesine ve Bitcoin'in Pazartesi günü kısa süreliğine 42 bin doların altına gerilemesine neden oldu. Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius Cuma günü Fed'in faizleri yüzde 4'ün üzerine çıkarabileceğini söyledi.

'Nasdaq ile 90 günlük korelasyon rekoru yatırım çeşitlendirme iddiasını çürütüyor'

Bitcoin'in Nasdaq ile 90 günlük korelasyonu rekor kırarken, bu durumun dijital varlığın bir yatırım çeşitlendirme aracı olarak cazibesine zarar verdiği belirtiliyor. Hayes zayıflayan küresel büyümenin ve daha az uzlaşmacı merkez bankalarının teknoloji hisseleri ve bunun bir uzantısı olarak kripto paralar üzerinde baskı kuracağını söylerken Bitcoin ve Ether ile ilgili öngörülerinin temel olarak “kendi önsezisine” dayandığını kaydetti.

“Kripto piyasaları gerilemeye girerken hisse senetlerine aşağı yönlü liderlik edecek ve çıkış üzerinden çalışılırken de yukarı yönlü liderlik edecek” diyen Hayes, “Bitcoin ve Ether Fed harekete geçmeden ve politikasını sıkılaşmadan gevşemeye geçirmeden önce dibi görecek” değerlendirmesinde bulundu.

BitMEX'in diğer kurucu ortağı Benjamin Delo ile borsalarında bir anti-kara para aklama mekanizması kurmakta başarısız olduklarını Şubat ayında kabul eden ve karar duruşmasını bekleyen Hayes'in son dönemde dijital varlıklarla ilgili ihtiyatlı paylaşımlar yaptığı görülüyor.

'Bitcoin'in 69 bin doları nasıl görebileceğini hayal edemiyorum'

Önceki ayda yaşanan sert düşü sonrası 10 Aralık'ta,“2022'in ilk çeyreğine girerken, Bitcoin'in nasıl 69 bin dolar olacağını ya da Ether'in nasıl 5 bin dolara ulaşacağını hayal edemiyorum” yazan Hayes, “Bunun yerine düşe kalka ilerleyen yatay görünümlü aşağı yönlü ufak dalgalanmaları takip eden ufak toparlanmaların olduğu bir piyasa öngörüyorum” ifadelerini kullandı.

Bu tahmin, bu yılın çoğunu 2020'nin ortasından bu yana en dar ticaret aralığında geçiren Bitcoin ile birlikte ileri görüşlü olduğunu kanıtladı. Kripto çoğunlukla yatay hareket ederken, boğalar, dijital varlıkların rutini kırmaya hazır olduğunun bir işareti olarak uzun vadeli yatırımcılar tarafında büyüyen birikime işaret etti.

Son gönderisinde “En kötüsünün bittiğine inanan birçok kripto para piyasası uzmanı var” diyen Hayes “Kripto fiyatlarının şu anda S&P 500 ve Nasdaq 100 için bir gösterge olduğu yolundaki uygunsuz gerçeği görmezden geldiklerine inanıyorum" yorumunu yaptı.