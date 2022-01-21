Bitcoin için büyük kabus! FED yüzünden haftaya daha da düşebilir!

Ekonomistler Fed’in gelecek haftaki toplantısında Mart ayı için faiz artış sinyali vermesini bekliyor. Bu da kripto paraların fiyatlanmasında derin düşüşlere sebep verecektir.

45 ekonomistin katıldığı ankette çoğunluk Fed’in 25-26 Ocak toplantısında fiyat artışlarıyla mücadele için 25 baz puanlık faiz artışı için sinyal vermesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistler Fed’in bu sene 3 veya 4 faiz artışı yapacağı konusunda ikiye bölündü.

Katılımcıların yüzde 43’ü Mart toplantısında faiz artışı için sinyal verilmesini beklerken diğer yüzde 43, yetkililerin faiz artışının uygun olduğunu belirteceğini ancak zamanlama konusunda esnek olacağını öngördü.

Ekonomistler Fed’in 8.86 trilyon dolarlık bilançosunu da faiz artışından kısa süre sonra küçülteceğini öngörüyor. Ancak zamanlaması, kompozisyonu ve hızına dair görüş farklılıkları var.

Ekonomistler enflasyonun Kovid-19’a bağlı arz sıkıntıları nedeniyle Fed’in yüzde 2’lik hedefine kısa sürede düşmeyeceği tahmininde bulundu.

ABD Merkez Bankası gelecek hafta Salı günü toplanacak, faiz kararını da Çarşamba günü açıklayacak. Başkan Powell da basın toplantısından konuşacak.

Fed Aralık toplantısında varlık alım azaltımını hızlandırarak iki katına çıkarmıştı.

Bloomberg Economics’ten Anna Wong Mart ayında faiz artışının neredeyse kesin olduğunu belirterek “bu, enflasyonla mücadele için Fed’in bu yıl attığı ilk sıkılaşma adımı olacak. Bu sene beş kez 25’er baz puanlık faiz artışı olabilir” değerlendirmesini yaptı.kaynak:bloomberg