Bitcoin fiyatı ne kadar düştü? Ethereum kaç dolar? Son dakika haberleri

Rusya’nın Ukrayna’ya girmesi altın ve dolar fiyatlarında olduğu gibi kripto para borsasında da bir hayli baş döndürdü. 24 Şubat bitcoin, ethereum fiyatları ne kadar? Rusya Ukrayna savaşı sonrası kripto para borsası fiyatları da bir hayli araştırılmakta. Bitcoin ve Ethereum’da yaşanan son değişiklikler gündemde araştırılıyor. Rusya’nın Ukrayna saldırısıyla başlayan savaş piyasaları alt üst etti.