Bitcoin fiyatı ne kadar düştü? Ethereum kaç dolar? Son dakika haberleri
Rusya’nın Ukrayna’ya girmesi altın ve dolar fiyatlarında olduğu gibi kripto para borsasında da bir hayli baş döndürdü. 24 Şubat bitcoin, ethereum fiyatları ne kadar? Rusya Ukrayna savaşı sonrası kripto para borsası fiyatları da bir hayli araştırılmakta. Bitcoin ve Ethereum’da yaşanan son değişiklikler gündemde araştırılıyor. Rusya’nın Ukrayna saldırısıyla başlayan savaş piyasaları alt üst etti.
Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'ya hava saldırısı başlatmasıyla küresel piyasalarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Ons altın yüzde 1,52 artışla 1940 dolara ulaştı. Dolar kuruna paralel olarak gram altın 918 liraya yükseldi. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra Dolar/TL paritesi 14 TL'yi gördü.
Bitcoin bugün kaç dolar?
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artması ile son 10 gündür satıcılı bir seyir izlenen kripto para piyasalarında, Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından düşüşler ivme kazandı. Yatırımcıların dünya çapında riskli varlıklarda satış pozisyonu alması ile düşüş eğilimini sürdüren Bitcoin, bugün 35.000 doların altını gördü. Bitcoin, saat 15.00 itibarıyla düne göre 6,2'lik düşüşle 35.300 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Ethereum fiyatı ne kadar?
Bir başka öne çıkan kripto para birimi Ethereum'un fiyatı da yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 2.300 dolar sınırına kadar indi. Ethereum, şu dakikalarda 2.370 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Analistler, Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının küresel ölçekte risk algısını artırdığını ve yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirilen varlıklara yöneldiğini bildirdi.