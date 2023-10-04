Bitcoin bu seviyelerde destek arıyor!

Son üç haftada yüzde 10’u aşan yükseliş gerçekleştiren ve geçtiğimiz hafta sonunda da 28.500 dolara kadar yükselen Bitcoin, küresel piyasaların etkisiyle iki gündür satışlarla karşılaşıyor. Ancak dün 27.400 dolar desteğine tutunan ve yeni güne de bu düzeylerde başlayan Bitcoin, küresel piyasalarla karşılaştırıldığında önemli ölçüde güçlü bir seyirde hareketini sürdürüyor.

Nasıl bir performans gösterdi?

Geçtiğimiz hafta ve hafta sonlarında gerçekleşen yükselişlerin de öncüsü olan Ethereum ise 1.650 dolar civarında alıcı buluyor. Bitcoin dominasyonunun 50 eşik değerinin üzerindeki seyrini sürdürmesi ise altcoinleri bir miktar baskı altına alıyor. Altcoinleri baz alan Total2 endeksinin son üç gündeki performansı ise yüzde 4’lük bir kayba işaret etti.

Amerikan verilerinin etkisi oldu

Kripto para piyasasındaki gelişmeleri Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak şöyle değerlendirdi: "Dün ve bugün piyasaların gündemindeki en önemli konu art arda son yılların rekorunu kıran ABD tahvil faizlerindeki yükseliş hareketiydi. Devletlerin borç senedi anlamına gelen tahvil faizlerinin, ekonomideki yavaşlama ve parasal sıkılaşmanın etkileriyle birlikte %5’lerin üzeri yükselmesi piyasadaki panik havasını artırdı.

ABD’de JOLTS İş İmkanları endeksinin beklentilerden farklı olarak iki yılın zirvesini görmesi FED’in kasım ayındaki 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimalini güçlendirdi. Veri sonrası vadeli piyasalarda 25 puanlık bir artışın daha fiyatlara girmesi ve olası bir indirim tarihinin daha da ertelenmesi doları güçlendirirken, hisse senedi endeksleri ve kripto para piyasaları üzerinde baskı oluşmasına neden oluyor. Yakın zamanda herhangi bir açıklama veya veri gelmez ise piyasalarda yaşanan tahvil paniğinin artma ihtimali yüksek."