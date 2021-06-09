  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ASELSAN'dan gururlandıran başarı
GS TV'ye çıkmanın bedeli 500 bin TL
Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
'Palu ailesi'nin yargılanmasına devam edildi! Birbirlerini suçladılar
Ekonomi Bitcoin bir ülkenin resmi para birimi oldu
Ekonomi

Bitcoin bir ülkenin resmi para birimi oldu

Kuzey Amerika'da yer alan El Salvador, dünyanın önde gelen kripto parası bitcoini resmi para birimi ilan eden ilk ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 16:19:00 -
Bitcoin bir ülkenin resmi para birimi oldu

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin teklifiyle hazırlanan ve Kongresi'nin onayladığı yasa, 90 gün içinde yürürlüğe girecek.

Yeni kanunla bitcoin El Salvador'da ABD Doları gibi resmi para birimi olacak. Ülkede tüm iş yerleri bitcoin ile yapılan ödemeleri kabul edecek.

Sadece teknolojik altyapıları yetersiz şirketler uygulamadan muaf tutulacak.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, hükümetin tarih yazdığını söyleyerek, yurt dışında yaşayan El Salvador vatandaşlarının ülkelerine daha kolay para gönderebileceklerini söyledi.

Bukele daha önce de El Salvador'da nüfusun yüzde 70'inin banka hesabı olmadığını, bitcoinin resmi para birimi ilan edilmesiyle, bu kesimin de mali sisteme erişebilceğini söylemişti.

Bazı uzmanlar ise El Salvador'un Dünya Para Fonu'ndan (IMF) 1 milyar dolar kredi talebinde bulunduğunu hatırlatarak atılan son adımın finansal işlemleri ve sistemi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

2 milyondan fazla El Salvadorlu yurt dışında yaşıyor. Ülkeye her yıl yurt dışından 4 milyar dolar gönderiliyor. El Salvador ekonomisinin yüzde 20'si ülkeye gönderilen para havalelerine dayanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmed said

Allah akıl fikir vermesin.ne gerek var.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay