'Bitcoin 2030’a kadar 1,5 milyon dolar olacak' Şuan 22 bin dolar olan Bitcoin 3 bin dolardan 70 bin dolara kadar çıkmıştı

Büyük çöküşün ardından toparlanan kripto para piyasasında öngörüler de iyimserleşiyor. Kripto para piyasaları geçen yılı büyük bir çöküşle kapattı. Ancak son haftalarda yaşanan toparlanma, yatırımcıları umutlandırıyor.

Borsagundem com’un derlediği bilgilere göre, yatırımcılar arasında kripto para piyasası ve özellikle Bitcoin ile ilgili en umutvar olan kişi ise koyu bir Bitcoin iyimseri olduğu bilinen ARK Invest CEO’su Cathie Wood. Wood, el yükselterek Bitcoin’in geleceğine dair oldukça iyimser öngörülerde bulunuyor.

Biraz sabır ve inanç

Fortune’dan Tristan Bove’un haberine göre, Cathie Wood, Bitcoin’in sadece 7 yıl içinde 1,5 milyon dolara ulaşabileceğini düşünüyor.

FTX müşterileri hala paralarını geri alıp almayacaklarını bilmiyor; Sam Bankman-Fried'in ceza davası devam ediyor ve balonu sönmüş kripto paralar ‘kripto kışı’nda sürüklenmeye devam ediyor. Ancak kripto para birimi Bitcoin’in en büyük iyimserlerinden biri olan Wood, her şeyi başlatan Bitcoin’in büyük bir geri dönüş için hazır olduğunu söylüyor.

Geçen yıl sektörün tarihi gerileme döneminde bile kripto ve kripto şirketlerinin hisselerini satın almaya devam eden ARK Investment Management, Bitcoin'in çok yakında yeni zirvelere çıkacağına inanıyor. Şirketin CEO’su Cathie Wood’a göre ise yatırımcıların ihtiyacı olan tek şey biraz sabır ve inanç.

ARK Investment, bu hafta yayınladığı yeni raporda, Bitcoin'in değerinin sadece 7 yıl içinde yüzde 6.300'den fazla artacağını gösteren bir yükseliş senaryosu paylaştı. Bu senaryoya göre, Bitcoin'in mevcut düşük seviyelerinden sıçrayarak 2030 yılına kadar 1,48 milyon dolar değerinde olacağı tahmin ediliyor.

Kripto kışı

Bitcoin şu anda yaklaşık 23.000 dolardan işlem görüyor ve bu, Kasım 2021'de ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 70.000 dolar seviyesinden oldukça uzak bir seviyeye işaret ediyor. Cathie Wood ise Bitcoin'in yükseliş olasılığı noktasında hala son derece iyimser bir duruşa sahip. Hatta Wood, 2021 yılında kurumsal yatırımcılar ve yatırım bankalarının dahil olmaya başlaması halinde Bitcoin'in 5 yıldan az bir sürede yani en geç 2026 yılında 500.000 doları görebileceğini tahmin ediyordu.

Ancak zaman, 70.000 dolar seviyesinin Bitcoin’in gördüğü en yüksek seviye olduğunu gösterdi. Geçen yıl enflasyon yükselir ve kripto para birimleri de dahil olmak üzere spekülatif varlıklara olan ilgi azalırken ‘kripto kışı’ başladı ve kripto papa piyasası büyük bir çöküş yaşadı.

Blokzincir teknolojisi

Kasım 2021 zirvesinden sonraki 12 ayda kripto piyasası, özellikle Bitcoin'in o zamandan bu yana yüzde 65 oranında düşmesiyle 2 trilyon doların üzerinde değer kaybetti. Coinbase ve Genesis dahil olmak üzere dayanak noktası haline gelen kripto şirketleri, personellerini azaltmaya ve işten çıkarmaya başladı. Three Arrows Capital ve Celsius da dahil olmak üzere bir dizi kripto şirketi iflas başvurusunda bulunurken, tüm sektör Kasım ayında dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan FTX'in çöküşü ve 8 milyar dolardan fazla müşteri fonunu kaybetmesiyle sarsıldı.

Ancak tüm bunlara rağmen, Cathie Wood ve ARK Investment, büyük Bitcoin bahislerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor. ARK Araştırma Direktörü Frank Downing, dehşet verici FTX patlaması sırasında bile, firmanın Bitcoin'in temelindeki blockchain teknolojisine olan inancının, çöküşün ardından ‘yalnızca arttığını’ söyledi. Aralık ayında Wood, FTX fiyaskosu sırasında Bitcoin’in şeffaflığını ve dayanıklılığını kanıtladığını ve blok zincirinin ‘hiçbir ritmi atlamadığını’ tweetledi.

Multi trilyon dolarlık piyasa

Yeni rapora göre ARK Investment, kripto yatırımlarının ‘daha uzun bir zaman diliminde diğer büyük varlık sınıflarından daha iyi performans göstermesini beklediğinden’ gelecek 7 yıl içinde Bitcoin'in güçlü temelleri nedeniyle ‘multi trilyon dolarlık bir piyasa’ haline gelmesini bekliyor.

ARK Investment, kripto borsalarının, FTX'in başına gelene benzer bir kaderden kaçınmak için mali durumlarında daha şeffaf hale gelmesiyle, sektörün son zamanlarda yaşadığı zorlukların uzun vadede Bitcoin'e olan güvenin yeniden kazanılmasına yardımcı bile olabileceğini savunuyor. Rapor ayrıca BlackRock ve Fidelity dahil olmak üzere kurumsal yatırımcıların piyasadaki gerilemeye rağmen Bitcoin'e olan bağlılıklarından vazgeçmediğinin de altını çiziyor.

ARK Investment’ın ‘ayı piyasası’ senaryosunda bile, Bitcoin'in değerinin 2030 yılına kadar 258.500 dolara yükselmesi bekleniyor. Firmanın ‘baz durum senaryosu’nda ise Bitcoin’in 682.800 dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.