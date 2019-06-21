Bitcoin 10 bin dolar seviyesini aşabilecek mi?

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr



Dünyanın ilk dijital parası olan Bitcoin, bitti-bitiyor tartışmalarının aksine gücüne güç katmaya devam ediyor. Teknoloji çağının dolara alternatif olarak gösterilen ödeme aracı Bitcoin, bugün yeni bir rekor kırarak 9 bin 987 seviyesini gördü. Günlük dolaşımdaki Bitcoin hacmi de hızla artarken, global kripto para borsalarında da işlem yoğunluğunda büyük artışlar yaşanıyor.

3 ayda dipten zirveye çıktı

3 ay önce 4 bin dolar seviyelerinde seyreden Bitcoin, bugün sabah saatlerinde 9 bin 987 dolar seviyesine ulaştı. Son 1 ay içinde günlük bin dolar artış-azalış sergileyen Bitcoin, yükseliş seyrine bugün de devam etti. 3 ay öncesine göre yüzde 100’ün üzerinde artış gerçekleştiren Bitcoin, bazı ekonomistlerin ‘eninde sonunda bitecek’ açıklamalarına rağmen her geçen gün yatırımcılar için daha kazançlı bir alternatif yatırım aracı haline geldi. Kara para aklamada kullanıldığı ve illegal örgütlerin transfer aracı olduğu yönündeki suçlamalara rağmen Bitcoin’in popülaritesi hızla artmaya devam ediyor.

10 bin doları aşarsa 25 bin dolara ilerler

Bitcoin üzerine çalışan birçok ekonomist, Bitcoin’in yeniden 10 bin doları aşması durumunda 2017’deki 19 bin dolarlık zirveyi geçerek 25 bin doları görmesinin mümkün olduğuna işaret ediyor. İlk 10’daki kripto para borsalarında son 2 haftadaki işlem hacmi yüzde 30’un üzerinde artmasına dikkat çeken uzmanlar, Bitcoin’de yaşanan hacim artışının yükselişin devam edeceğine işaret ettiğini ifade ediyorlar.