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Dünya Bit pazarından aldı! 5 yıla kadar hapsi istenebilir
Dünya

Bit pazarından aldı! 5 yıla kadar hapsi istenebilir

Ukrayna'da bir genç, bit pazarından aldığı kalpakta Sovyet sembolü olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Gencin 5 seneye kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 23:50:00 -
Bit pazarından aldı! 5 yıla kadar hapsi istenebilir

Batı Ukrayna'nın Lvov kentinde, 19 yaşındaki bir Ukraynalıyı genç, bit pazarından ikinci el bir kalpak aldı. Yerel basına yansıyan haberlere göre, genç adam kalpağın üzerindeki Sovyet komünist amblemi olduğu gerekçesi ile gözaltına alındı.

Genç adamın anti-komünist önlemleri ihlal etme gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından, "kıyafetlerde komünist sembollerin kullanılması" ile ilgili katı yerel yasalara çiğnediği ve soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Savcıların genç adamı, hem Nazi hem de Sovyet ikonografisini yasaklayan yasalar uyarınca suçlayacakları ve 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırabilecekleri bildirildi.

Yerel gazete Dilo'ya göre, 'anti-terörist' ajan Igor Sholtys, adı açıklanmayan genç adamı bir arkadaşıyla birlikte yürürken yakaladı. Komünist çekiç ve orak arması taşıyan ve 'uşanka' olarak bilinen geleneksel Sovyet şapkası takıyordu.

Sholtys, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlere bu şapkayı nereden aldıklarını sorduğunu söyledi. Onların da soğuk olduğu için bit pazarından aldıklarını ve bunun gibi sembollerin yasak olduğunu bilmediklerini iddia ettiklerini belirtti.

Ancak, genç adamın Rusça konuştuğu ve Kiev'li olduğu iddia edilirken, Shotys polisi arayarak gencin gözaltına alınmasını sağladı.

Olay yerine gelen polis, şapkaya el koydu ve genci bilgilerini aldıktan sonra gözaltına aldı.

Ukrayna'da Sovyet yasağı

Ukrayna parlamentosu 2015 yılında çekiç ve orak gibi komünist sembolleri yasaklamak için kararlar aldı. Ancak, Lvov şehri en az üç yıl önce benzer önlemleri almıştı.

Bu kurallara göre, Sovyet dönemi sembollerini kullanmanın, taşımanın yanı sıra, SSCB'nin veya eski cumhuriyetlerinden herhangi birinin eski marşını söylemenin veya çalmanın cezası, hapis...

Bir zamanlar Polonya-Litvanya Topluluğu'nun kültür merkezlerinden biri olan Lvov, Rusça'nın anadil olarak en az konuşulduğu, Ukrayna milliyetçilerinin kalesidir.

Kaynak: star.com.tr

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