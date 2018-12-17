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BIS'ten “piyasalarda sert satışlar” uyarısı

Uluslararası Ödemeler Bankası, merkez bankalarının para politikasının normalleştirilmesinin önümüzdeki aylarda küresel piyasalarda sert satışları tetikleyebileceği uyarısında bulundu- Uluslararası Ödemeler Bankası Mali ve Ekonomi Bölüm Başkanı Claudio Borio:- “Para politikasında normalleşme özellikle ticaret gerilimleri ve politik belirsizlikler ışığında zorlayıcı olacak”

17 Aralık 2018 Pazartesi 01:26
BIS'ten “piyasalarda sert satışlar” uyarısı

BERLİN (AA) - Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), merkez bankalarının para politikasını normalleştirmelerinin önümüzdeki aylarda küresel piyasalarda sert satışları tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Dünyanın önde gelen merkez bankalarının çatı kuruluşu BIS, uluslararası bankacılık ve finansal piyasalarda gelişmelere yönelik bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin raporunu yayınlandı.

Raporda, finansal piyasaların Eylül ayının ortasından itibaren geniş çapta oynaklığa ve sert satışlara maruz kaldığına dikkat çekilerek, bu satışların yatırımcıların sıkı para koşullarının ve ekonomik kriz tehdidinin olduğu bir dünyaya adapte olmasıyla birçok satışın ilki olabileceğine işaret edildi.

Raporda, merkez bankalarının genişlemeci para politikasını normalleştirilmesinin, önümüzdeki aylarda küresel piyasalarda sert satışları tetikleyebileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, “Finansal piyasalar son çeyrekte daha keskin bir düzeltme yaptı. Buda büyük merkez bankalarının politikaları normalleşmeye dönerken başka bir sarsıntı bıraktı….Küresel ekonomiden gelen karışık sinyaller ve mali koşulların kademeli, ama sürekli olarak sıkılaştırılması piyasalarda yeniden fiyatlamayı tetikledi. Uzatmalı ticaret ihtilafları ve artan siyasi belirsizliklerde bu güven uçuşuna(yeniden fiyatlanma) eklendi.” değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, Aralık ayı başlarında, ABD ve Çin arasındaki ticaret ihtilafları konusundaki belirsizliklerin ortasında hisse senedi piyasalarının “istikrarsız” kaldığı ifade edilerek, petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün, petrol ve doların değer kazandığı alışılmadık bir dönemden sonra petrol eden ülkeler için bir rahatlama sağladığına yer verildi.

BIS’ın raporunda, ABD merkezli olmayan bankaların dolar para cinsinden yükümlülüklerini artırdığına dikkati çekilerek, bu bankaların bilançolarındaki dolar yükümlülüklerinin bu yılın Haziran ayı sonunda 2009’nın sonuna göre yüzde 20 artarak 12,8 trilyon dolara yükseldiği bilgisi de verildi.

- "Son çeyrekte finansal piyasalarda yaşanan gerginlikler istisnai bir olay değil"

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan BIS Mali ve Ekonomi Bölüm Başkanı Claudio Borio, bu yılın son çeyreğinde finansal piyasalarda yaşanan gerginliklerin "istisnai" bir olay olmadığını belirterek, “Bu gerginlikler birkaç yıl önce başlayan bir yolculuğun başka bir aşamasını temsil ediyor.” ifadesini kullandı.

Borio, para politikasında normalleşmenin özellikle ticaret gerilimleri ve politik belirsizlikler ışığında zorlayıcı olacağına işaret ederek, yüksek enflasyonu, ABD’deki şirketlerin borcunu ve Avrupa bankacılık sektöründeki zayıflığı gelecek dönemde küresel ekonominin yüzleşeceği zorluklar arasında gösterdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 01:26
  1. BIS
  2. Para politikası
  3. sert satış
  4. Uluslararası Ödemeler Bankası

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