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Ekonomi BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yeni dönem
Ekonomi

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yeni dönem

Borsa İstanbul’un değerleme metodolojisindeki değişikliğin uygulamaya alınmasıyla, dün itibarıyla BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yeni bir dönem başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 16:14:00 -
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yeni dönem

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim olmak üzere 3 ana başlık, 10 kategori, 25 tema ve bu temalara ilişkin 450’den fazla veri noktasından oluşan Refinitiv’in değerleme metodolojisinin kullanımı ile beraber yatırımcıların değerlenen şirketlerin sürdürülebilirlik notlarına erişimi kolaylaşıyor. Paydaşlar, sürdürülebilirlik değerlemesi yaptıran şirketlerin sürdürülebilirlik verilerine ve notlarına, Eikon terminallerinden ve uyumsuzluk notları hariç olmak üzere Refinitiv’in internet sitesinden erişebiliyor.

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