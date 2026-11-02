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Yerel Bisikletli çocuğa otomobil çarptı! Kazadan sonra hastaneye gitmek istemedi
Yerel

Bisikletli çocuğa otomobil çarptı! Kazadan sonra hastaneye gitmek istemedi

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Bisikletli çocuğa otomobil çarptı! Kazadan sonra hastaneye gitmek istemedi

Erzincan’ın Yavuz Selim Mahallesi’nde bisikletiyle ara yoldan ana yola çıkmaya çalışan E.S.’ye otomobil çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye gitmek istemedi.

Erzincan’da meydana gelen kazada bisikletli çocuk yaralandı. Kaza, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan ana yola bisikletiyle çıkmaya çalışan E.S'ye otomobil çarptı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, hastaneye götürülmesi için ailesi ve sağlık ekiplerince bir süre ikna edilmeye çalışıldı.

 

Daha sonra ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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