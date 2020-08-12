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Aktüel

Bisikletleriyle Ilgaz Dağı'nın zirvesine ulaştılar

Dağın 2 bin 587 metreyle en yüksek noktası Büyük Hacet Tepesi'ne gitmek üzere kent merkezinden yola çıkan ekip, 50 kilometre pedal çevirerek yaklaşık 8 saatte hedeflerine ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 13:31:11 -
Bisikletleriyle Ilgaz Dağı'nın zirvesine ulaştılar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bisiklet tutkunu 5 arkadaş, Ilgaz Dağı'nın zirvesine bisikletleriyle çıktı.

Dağın 2 bin 587 metreyle en yüksek noktası Büyük Hacet Tepesi'ne gitmek üzere kent merkezinden yola çıkan ekip, 50 kilometre pedal çevirerek yaklaşık 8 saatte hedeflerine ulaştı.

Kentteki özel bir hastanede üroloji uzmanı olarak görev yapan 53 yaşındaki Doç. Dr. Sadi Turkan, AA muhabirine, bisiklet sporuyla uzun yıllardır ilgilendiğini söyledi.

Kentte "Bisikleteam" ismiyle bir grup kurduklarını ifade eden Turkan, ilçelere de bisikletleriyle gittiklerini anlattı.

Ilgaz'ın zirvesine bisikletle tırmanma fikirleri olduğunu belirten Turkan, "İlk önce normal bir gezi gibi çıktık ama çıkarken bu işin zorluğunu fark ettik. Ama çıktığımıza da değdi. Türkiye'de bisikletle bir dağ zirvesine ilk defa çıkıldığını öğrendik. Bundan dolayı da çok mutlu olduk. Ilgaz zirvesine çıkışımızdaki en büyük amacımız Kastamonu ve Ilgaz Dağı'nın tanıtımı." dedi.

Taşlı ve engebeli bir arazide bisiklet sürdüklerini ifade eden Turkan, "İlk defa böyle yüksek bir dağın zirvesine çıktım. Bisikletle çıktığım için de ayrı bir mutlu oldum. Anlatılmaz bir duygu. 50 kilometre pedal çevirdik, 8 saatte zirveye ulaştık. Yorulduk ama çok mutlu olduk." diye konuştu.

Erdem Aksu ise zirveye Nida Kürekçi, Sadi Turkan, Tunahan Ünal ve Ayhan Yıldırım ile çıktıklarını belirtti.

Zorlu ancak bir o kadar da güzel bir parkurdan Ilgaz'ın zirvesine ulaştıklarını vurgulayan Aksu, şöyle devam etti:

"Dağ bisikleti sporcularının kesinlikle bu rotayı, zorlu parkuru kullanmalarını tavsiye ederim. Yaban hayatının olduğu bölgeden geçtik. Karşımıza hangi hayvanların çıkacağı belli değildi, o korkuyu da yaşadık. Ama zirveye çıktığımızda her şeye değdiğini fark ettik. Oradaki manzarayı hiçbir yerde görmedim."

Ayhan Yıldırım da 51 yaşında olduğunu, daha önce Hasan Dağı ve Aladağlar'a yürüyerek çıktığını söyledi.

Bisikletle ilk defa 2 bin 587 metre yüksekliğe çıktığını kaydeden Yıldırım, "Ekip arkadaşlarımla bayağı zorlandık. Ama zirveye vardıktan sonra çok keyif aldık." ifadelerini kullandı.


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