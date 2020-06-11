  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bisikletle tehlikeli yolculuk

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kişi üç tekerlekli elektrikli motor arkasına tutunarak gitmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 19:15:29 -
Bisikletle tehlikeli yolculuk

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kişi üç tekerlekli elektrikli motor arkasına tutunarak gitmesi görenleri şaşkına çevirdi.


Ünye Akkuş- Niksar Caddesi’nde Ünye şehir merkezine doğru gitmekte olan 52 MA 0181 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisikletin arkasında yanaşan bir genç, şehir merkezine doğru ilerleyen aracın arka kısmına tutunarak yolculuğuna devam etti.


Yaklaşık 2 km araca tutunarak bisikletiyle giden genç, şehir merkezinde araç trafiğinin yoğunlaşmasından dolayı motora tutunmayı bırakarak yoluna devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı