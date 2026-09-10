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Spor Fenerbahçe - Roma maçında ilk 11’ler belli oldu
Spor

Fenerbahçe - Roma maçında ilk 11’ler belli oldu

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Fenerbahçe - Roma maçında ilk 11’ler belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, mücadeleyi kazanarak lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. İşte İsmail Kartal’ın Roma karşısına çıkaracağı ilk 11 kadrosu..

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Bartuğ, Greenwood, Kerem, Muriqi.

ROMA: Svilar, Rensch, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Wesley, Kone, Cristante, Dybala, Soule, Malen.

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