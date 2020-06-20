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Spor

Bisikletle kaza yapan eski F1 pilotu Zanardi'nin durumu kritik

Yeniakit Publisher
2020-06-20 10:15:16 -
Bisikletle kaza yapan eski F1 pilotu Zanardi'nin durumu kritik

ROMA (AA) - Eski Formula 1 pilotu ve paralimpik sporcu Alex Zanardi'nin, İtalya'da düzenlenen el bisikleti yarışında kaza geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Aralarında Formula 1'in de bulunduğu çeşitli otomobil sporları organizasyonlarında yarışan ancak 2001'de yaşadığı kaza nedeniyle iki bacağı da diz altından kesilen Zanardi, ciddi bir kazaya daha karıştı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Siena kentindeki Pienza kasabasının ev sahipliği yaptığı el bisikleti yarışında, yokuş aşağı inerken bir kamyona çarpan 53 yaşındaki sporcu, başına darbe aldı.

Helikopterle Santa Maria alle Scotte Hastanesi'ne götürülen Zanardi, 3 saatten uzun süren bir beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı. Hastane, 1997 ve 1998 CART Serisi şampiyonunun hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim, 2012 ve 2016 Paralimpik Oyunları'nda 4 altın madalya kazanan sporcu için sosyal medyadan destek mesajı paylaştı.

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