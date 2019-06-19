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Bisikleti ile 10 ayda 52 il gezdi

Bisikletin ulaşım aracı olduğunu ispatlamak için 10 aydır pedal çeviren 19 yaşındaki Recep Tiftik’in 52.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:18
Bisikleti ile 10 ayda 52 il gezdi

Bisikletin ulaşım aracı olduğunu ispatlamak için 10 aydır pedal çeviren 19 yaşındaki Recep Tiftik’in 52. durağı Mardin oldu. 81 ili bisikleti ile gezmeyi hedefleyen Tiftik, 10 ayda 8 bin 150 kilometre pedal çevirdi.


Tekirdağ’da yaşayan 19 yaşındaki Recep Tiftik, Türkiye’nin 81 ilini bisikletle gezmek için çıktığı yolun 52. durağında, medeniyetler şehri Mardin’e geldi. Tekirdağ’dan başlayarak il il bisikleti ile gezen Tiftik, Mardin’in hayallerini süsleyen ve görmekten çok mutlu olduğu bir kent olduğunu söyledi. Mardin ile birlikte 52 il gezen Tiftik şehirde küçük bir tur attıktan sonra geceyi Kamor Millet Bahçesi’nde geçirdi.10 aydır yollarda olduğunu belirten Tiftik, "25 Temmuz 2018’de Tekirdağ’dan yola çıktım. Yaklaşık 10 aydır yollardayım. Toplamda 8 bin 150 kilometre pedal çevirdim. 52. ilim Mardin oldu. Amacım bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu kanıtlamak. Aynı zamanda atalarımızın başlatmış olduğu seyahat etme kültürünü bizim zamanımızda da devam ettirmek için yola çıktım. Gençlerin hayal dünyalarını büyütebilmek amaçlarımın içerisinde bulunuyor" dedi.


Gittiği her ilde farklı anılarının olduğunu aktaran Tiftik, "Toplamda 10 ay oldu, yaşadığım ilkler oldu. Zirvesine çıkacağımı hayal edemediğim dağların zirvesine bisikletle çıkıp kamp kurdum. 100’den fazla insanın evine misafir oldum. İyi ve kötü tecrübelerim oldu. Bugün Mardin’den Mezopotamya’ya baktım. Çocukluğumda Mardin’i gezmek hayalimdi. Bu yolculuğumda en çok gitmek istediğim il Mardin’di ve bir hafta buradan ayrılmak istemiyorum. Çok güzel bir yer gerçekten de. Bundan sonraki hedefim Diyarbakır olacak. Oradan da Güneydoğu ve Doğu Anadolu illeri olacak. 81 il bittikten sonra dönüşümü otobüsle yapacağım" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:18
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