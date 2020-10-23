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Aktüel Bisikleti ezilen 6 yaşındaki Utku'ya Bakan Kasapoğlu'dan bisiklet hediyesi
Aktüel

Bisikleti ezilen 6 yaşındaki Utku'ya Bakan Kasapoğlu'dan bisiklet hediyesi

Utku Yalçın: - "Araba pat diye bisikletin üzerinden geçince çok üzüldüm. Orada arkadaşlarım vardı, tamir etmeye çalıştılar ama zincir ezildiği için tamir edemedik. Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:47:23 -
Bisikleti ezilen 6 yaşındaki Utku'ya Bakan Kasapoğlu'dan bisiklet hediyesi

BARTIN (AA) - Bartın'da yol kenarında oynadığı sırada bir sürücünün aracıyla bisikletini ezdiği 6 yaşındaki çocuğa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından bisiklet hediye edildi.

Çaydüzü Mahallesi 77. Sokak'ta, bir cipin üzerinden geçerek bisikletini ezdiği Utku Yalçın'a, Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği bisiklet, Ömertepesi Spor Kompleksinde teslim edildi.

Küçük Utku, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emine Koçoğlu'nun elinden hediyesini alınca büyük sevinç yaşadı.

Bisikleti görünce çok mutlu olduğunu belirten Utku, "Araba pat diye bisikletin üzerinden geçince çok üzüldüm. Orada arkadaşlarım vardı, tamir etmeye çalıştılar ama zincir ezildiği için tamir edemedik. Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni bisikletine kavuşan Utku, spor kompleksinin bahçesinde pedal çevirdi.


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