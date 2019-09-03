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Bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Bilecik’te bisikletin yayaya çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

03 Eylül 2019 Salı 18:51
Bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Bilecik’te bisikletin yayaya çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, merkez sanayi rampası istikametinden Bilecik istikametine doğru ilerleyen 13 yaşındaki bisiklet sürücüsü Uğur Dindar, Bilecik İlim Yayma Cemiyeti önünde 11 S 0045 plakalı servisten inen 20 yaşındaki Özgür Küçük’e çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan bisiklet sürücüsü Uğur Dindar ve Özgür Küçük yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 18:51
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