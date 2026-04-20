Bisiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti

Erzincan’da bisiklet ile ticari taksinin karıştığı trafik kazası can aldı. İzzetpaşa Mahallesi Çevreyolu Caddesi’nde gece saatlerinde yaşanan kazada, Mehmet Y. idaresindeki bisiklet ile 24 T 0162 plakalı ticari taksi henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

İzzetpaşa Mahallesi Çevreyolu Caddesi’nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet Y. yönetimindeki bisiklet ile 24 T 0162 plakalı ticari taksi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Mehmet Y.’nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.