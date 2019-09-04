Bisiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı Gaziantep’te bisiklet hırsızlığı yapan şahıslar,Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Gaziantep’te bisiklet hırsızlığı yapan şahıslar,Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Şehitkamil bölgesinde meydana gelen olayların şüphelilerini yakalamaya yönelik yaptığı iki farkı çalışmada, bisiklet hırsızlığı yapan 4 kişiyi yakaladı. Fıstıklık ve Sarıgüllük mahallelerinde bisiklet hırsızlığı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.