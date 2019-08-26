Biruni Üniversitesi öğretim üyesi araştırma görevlisi alımları

Biruni Üniversitesi üniversite kayıtlarının son bulmasından sonra öğretim üyesi alımı yapıyor. Biruni Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanında, Tıp Fakültesi, Dış Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi başta olmak üzere pek çok bölümde görevlendirilmek üzere Uzmanlığını Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı'nda almış olmak.Özel Eğitim alanında doçentlik ünvanına sahip, tıp Fakültesi mezunu olmak ve Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamlamış olma şartlarına sahip Dr öğretim üyesi alımı yapmakta. Peki Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alımları ne zaman yapılacak? Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim elemanı alım ilanında, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atma Yönetmeliği'nin ilgili maddesi uyarınca Üniversitemize ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 26.08.2019

Son Başvuru Tarihi : 10.09.2019

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İlana başvuru ile ilgili belge ve bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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