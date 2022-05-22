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Ekonomi Biruni Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

Biruni Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Biruni Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 13:21:00 -
Biruni Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir. Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 20.05.2022

Son Başvuru Tarihi     : 03.06.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 06.06.2022

Sınav Giriş Tarihi       : 08.06.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 09.06.2022

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi      : www.biruni.edu.tr

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