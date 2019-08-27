Biruni Üniversitesi doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı! Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Biruni Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak? Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Biruni Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Biruni Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atma Yönetmeliği'nin ilgili maddesi uyarınca Üniversitemize ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 26.08.2019

Son Başvuru Tarihi : 10.09.2019

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

İlana başvuru ile ilgili belge ve bilgilere Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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