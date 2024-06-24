Birleşmiş Milletler'den dünyaya 'Refah Sınır Kapısı' çağrısı!

Borrell, 5 yaşın altındaki 8 binden fazla çocuğun şiddetli bir yetersiz beslenme durumuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Josep Borrell, Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantısının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu.

Refah Sınır Kapısı'ndaki yardımların sınırdan geçemediğine dikkat çeken Borrell, “Binlerce kamyon sınırda giriş yapmak için beklerken, içeride açlık tehdidi artıyor. 5 yaşın altında 8 binden fazla çocuk, şiddetli bir yetersiz beslenme durumuyla karşı karşıya ve sınırdan içeriye yardım girişi olmadığı sürece daha fazla gıda göndermenin bir anlamı yok” dedi.

Borrell, dünya kamuoyuna İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu:

“Bu tüm üye ülkeler için gerçek bir endişe kaynağı. İnsani yardımın Gazze’ye girişini sağlamak için baskı yapmaya devam etmek zorundayız. Bunun ise bir ateşkes olmadan mümkün olmayacağı artık net bir şekilde görülüyor”

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