Birlikte yaşadığı kişiyi baltayla öldüren kadının yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken baltayla 15 kez vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan dava açılan kadının yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fazilet Azimi ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Fazilet Azimi, maktul olan eşinin kendisini sürekli darbettiğini, şiddet uyguladığını, bu nedenle iki defa polise gittiğini belirterek, ''Polis, eşim ve benim adımı aldı, işlem yapmadılar. 'Resmi evli değilsiniz, bir şey yapamıyoruz' dediler. Bunu öğrenen eşim bana daha çok şiddet göstermeye başladı. 5 yaşında oğlum, 11 yaşında kızım var. Çocuklarıma bir şey yapmasından korkuyordum. Bir keresinde kızımı taciz ettiğini gördüm, eşime 'seni öldürürüm' dedim. Bir daha da böyle bir temasta bulunmadı. Bu durumdan dolayı psikolojim çok bozuldu. Eşimin çocuklarıma ve bana zarar vereceğinden emindim.'' dedi.

Sanık Azimi, çocukları için 11 yıl mücadele ettiğini ifade ederek, eşinin eve balta ve testere getirdiğini ancak bunları hiçbir şey için kullanmadığını söyledi.

Birçok kez ayrılmak istediğini dile getirdiğini anlatan Azimi, ''Eşim ayrılmayı asla kabul etmedi, 'benden ayrılamazsın, sen vatandaş değilsin, şikayetin dikkate alınmaz' dedi. Çocuklarıma normal bir baba gibi davranmadı. Ben çocuklarımın iyiliği, mutluluğu için ayrılmak istedim, kabul ettiremedim. Şiddet gördüğümde her defasında kendimi savundum. Olay günü gece çocuklar uyuyordu, olay anını hiç hatırlamıyorum. Komşuma inerek, 'ambulansı çağır' dediğimde maktul yaralıydı. Öldüğünü haberlerden öğrendim. Eşimin başında 1,5 saat beklemedim. Sizin adaletinize güveniyorum. Tahliyemi talep ediyorum.'' şeklinde konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Fazilet Azimi'nin dayısı Ahmed Zahuridin de maktul Hasan Özbek'in, Afganistan'da yeğenini babasından istediğini ancak ailelerinin başta kabul etmemesi üzerine 1,5 yıl evlenmek için çaba gösterdiğini anlattı.

Tanık Zahuridin, ''Maktul, hatta hanımından boşandığını ve yeğenim için şahane bir düğün yapacağını söyledi. Yeğenimin babası Afganistan'da bir ağadır. Varlıklı ve herkesin tanıdığı biridir. Hasan, Türkiye'ye geldikten sonra yeğenimin pasaportunu ve vizesini yırtmış. Faziletin ailesi Hasan'a defalarca 'Fazilet'i getir, bütün masrafları biz karşılarız' dedi. Hasan kabul etmedi. Yeğenim Türkiye'de cezaevinde gibi ev hapsinde yaşıyordu. Biz defalarca Afganistan kimliğini gönderdik, Hasan hepsini yırttı.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı, olay anında sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasını ve olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Fazilet Azimi'nin Adli Tıp Kurumu'na sevk ederek, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının sorulmasına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 57 yaşındaki maktul Hasan Özbek ile 29 yaşındaki sanık Fazilet Azimi'nin birlikte yaşadıkları, 2 çocukları olduğu anlatıldı.

İddianamede, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle Özbek'e husumet besleyen sanık Fazilet Azimi'nin, maktulü öldürmeye karar verdiği, bunun için balta temin ettiği, 24 Kasım 2019'da salondaki yer yatağında uyurken Hasan Özbek'i, kafasına 13'ü öldürücü nitelikte 15 kez baltayla vurarak öldürdüğü ifade edildi.

İddianamede sanığın, "maktule beslediği husumet, işlemeyi düşündüğü suç için elverişli balta temin etmesi, maktulün uyumasını beklemesi, suçun işlendiği saat ve uzun bir süre maktulün başında bekleyerek kesin öldüğünü anladıktan sonra komşusundan yardım talep etmesi" bütün olarak değerlendirildiğinde eylemin tasarlayarak gerçekleştiği kaydedildi.

İddianamede, sanık Fazilet Azimi'nin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.



