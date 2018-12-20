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Birlikte alkol aldıkları arkadaşlarını bıçaklayan 2 genç kız, gözaltına alındı

Sivas'da dün gece birlikte alkol aldıkları arkadaşlarını çıkan kavga sonrası bıçaklayarak yaralayan 2 genç kız, polis tarafından gözaltına alındı.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:41
Birlikte alkol aldıkları arkadaşlarını bıçaklayan 2 genç kız, gözaltına alındı

Sivas'ta birlikte alkol aldıkları arkadaşlarını çıkan kavgada bıçakla yaralayan 2 genç kız, gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Örtülüpınar Mahallesi Hasanlı Sokak'ta meydana geldi. Y.K. (18), M.A. (18) ve A.P. (18) isimli kızlar sokakta alkol almaya başladı. Bir süre sonra 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K. ve M.A., A.P.'yi bıçaklayıp, kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.P., ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan Y.K. ve M.A. ise kısa sürede yunus timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:41
  1. Birlikte alkol aldıkları arkadaşlarını bıçakladılar
  2. Sivas
  3. Adam bıçaklama
  4. adam yaralama
  5. gözaltı

YORUM YAZ

  • İmamİmam39 dk önce
    Anadolu kadını artık evde hapis olmaktan kurtuldu. Bakın! Artık bunları yapabilir oldu. İlkellikten uygarlığa geçtik sayılır. Ne güzel!

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