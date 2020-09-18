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Gündem Birlik ve dirlik var oldukça zafer hep bizlerin olacaktır
Gündem

Birlik ve dirlik var oldukça zafer hep bizlerin olacaktır

Batı Azerbaycan Topluluğu Gençler Birliği Başkanı Namık Muradov, Türkiye ve Azerbaycan arasında kurulması düşünülen “Türk Birliği”ne ilişkin Akit’e önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:43:00 -
Birlik ve dirlik var oldukça zafer hep bizlerin olacaktır

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Tüm Türk dünyasının enformasyon savaşında bir adım önde olması gerektiğini söyleyen Namık Muradov, şunları dile getirdi:

Azerbaycan sorunu

“İçten ve dıştan bizi tehdit edebilecek güçlere karşı koymasını bilmeliyiz. Türkiye’yi ve Azerbaycan’ı vurmak isteyen güçler uluslararası düzeyde yenildiğini kabul edecek hale gelmelidir. Enfomasyon savaşının gücünü hepimiz biliyoruz. Düşmana ne kadar çok öldürücü darbeler indirirsek, düşmanımızın korkacağını fark ederiz. Özbeöz Türk yurdu olan,  Azerbaycan’ı ve tüm Türk dünyasını ilgilendiren sorunlardan birisi haline gelmiş Batı Azerbaycan sorununu tüm dünyaya ulaştırmak ortak düşmanlarımızın bertaraf edilmesi açısından da çok önemlidir.”

Herkes gerçeği bilsin

Batı Azerbaycan ile ilgili tüm gerçekleri dünya kamuoyunu ulaştırmak için çaba sarf edeceklerini belirten Muradov, “Amacımız Karabağ ile ilgili gerçeklerle beraber aynı zamanda Batı Azerbaycan ile ilgili gerçekleri dünya kamuoyuna ulaştırmaktır. Bu doğrultuda gerçekleştirmek istediğimiz çeşitli projeler var. Bu projeler malum pandemi sürecine takılsa bile önemli projelerin gerçekleşmesi için çaba harcıyoruz. Batı Azerbaycan Topluluğu olarak aynı zamanda Karabağ’ın Azerbaycan Topluluğuyla da ortak projeler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu konuda Türkiyemizden büyük destek bekliyoruz. Zira biz şunu biliyoruz: Türk Birliği, Türk dirliği var oldukça enformasyon savaşında zafer hep bizlerin olacak” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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