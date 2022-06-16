Birleşmiş milletlere saldırı: Ölüler var
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM Barış Gücü bünyesinde görev yapan Fas askeri güçleri saldırıya uğradı.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde BM Barış Gücü bünyesinde görev yapan Fas askeri güçleri saldırıya uğradı.
Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSCA) tarafından yapılan açıklamada, 12 Haziran günü düzenlenen saldırıda 2 Fas askerinin öldüğü belirtildi.
Askerlerin cesetleri Fas'a gönderilirken, Fas yönetimi konuya dair bir açıklama yapmadı.
2014 yılından bu yana BM güçleri Orta Afrika'da görev yaparken, BM askerlerine yönelik saldırıların son dönemde artışta olduğu dikkat çekiyor.
Orta Afrika'da Rusya ve Fransa da etkinliğini artırmaya çalışıyor.