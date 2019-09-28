Birleşmiş Milletler’de Müslüman’a söz hakkı yok

Hasan Türkmen Ankara

Yıllardır mazlum coğrafyasını sömürerek, Müslüman çocuklarını açlıktan ölmeye mahkum eden Haçlı zihniyet, BM Genel Kurulu’nda kurgulayıp, üzerinde çalışarak sözde çocukluğu çalınmış 16 çocuğa söz hakkı verdi. Sözde aktivist Greta Thunberg’e söz hakkı vererek, tiyatro oynayan BM, iklim değişikliğine sebebiyet veren ülkelerin başını çeken ABD ve Çin’den söz ettirmeyerek, Türkiye’yi ‘karbon salınımı’ gerekçesiyle hedef gösterdi. BM, mazlum coğrafyalarında açlıktan ölmeye mahkum ettiği Müslüman çocuklara ise söz hakkı değil, yaşama hakkı dahi tanımıyor. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, şunları dile getirdi:

Bazı ülkelerin teşkilatı gibi

“Birleşmiş Milletler, tamamen fonksiyonunu kaybetmiştir. Belirli ülkelerin kuklası haline gelmiş bir teşkilat görünümü veriyor. Yıllardır Arakan’da, Filistin’de, Keşmir’de çocuklar ölüyor. Birçok Müslüman topraklarında açlıktan ölen, zulüm gören çocuklar var. Bu onların gündemine gelmiyor. Irak ve Suriye’de 100 binlerce çocuk perişan oluyor ve BM bunları görmezlikten geliyor. Bu durum, insanların artık BM’den insanlık beklememesi gerektiğini gösteriyor. İnsanlığın Birleşmiş Milletler’e ihtiyacı varsa, yeniden adalet çerçevesinde, herkesin söz hakkı olan bir kuruluş olarak yeniden düzenlenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Organ mafyasına çalışıyor

İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan ise, şunları ifade etti: “Suriye’de ölen çocuklar için, Irak’ta sakat kalan çocuklar için ne yaptılar? Ya da BM, katledilen çocuklar için kaç defa uluslararası toplantı yaptı? Hiç yapmadılar. Bununla ilgili büyük bir yalan var. Büyük bir handikap var. Kadın Hakları ve insan hakları noktasında ön plana çıkan insanlara baktığımızda, bunlar hep zulüm edenlerin maşaları konumundalar. Dünyada özellikle Birleşmiş Milletler bünyesi altında görev yapan kurumların elemanlarına baktığımızda, İsrail’in organ mafyasına ya da fuhuş mafyasına hizmet ettiğini görüyoruz. Bir şekilde olay olan yerlere intikal ederek, kendi kurumlarına ‘nasıl eleman kazandırırız’ düşüncesindeler. Bu örnekleri çok yaşadık.”