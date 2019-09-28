0553 313 94 23

Birleşmiş Milletler’de Müslüman’a söz hakkı yok

Siyonistlerin zulmüne göz yuman, İslam coğrafyasındaki vahşetleri görmezden gelen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda sözde çocukluğu çalınmış 16 çocuğa söz hakkı verilirken, Müslüman çocuklarına yaşam hakkı dahi verilmiyor.

28 Eylül 2019 Cumartesi 09:42
Birleşmiş Milletler’de Müslüman’a söz hakkı yok

 Hasan Türkmen  Ankara 

Yıllardır mazlum coğrafyasını sömürerek, Müslüman çocuklarını açlıktan ölmeye mahkum eden Haçlı zihniyet, BM Genel Kurulu’nda kurgulayıp, üzerinde çalışarak sözde çocukluğu çalınmış 16 çocuğa söz hakkı verdi. Sözde aktivist Greta Thunberg’e söz hakkı vererek, tiyatro oynayan BM, iklim değişikliğine sebebiyet veren ülkelerin başını çeken ABD ve Çin’den söz ettirmeyerek, Türkiye’yi ‘karbon salınımı’ gerekçesiyle hedef gösterdi. BM, mazlum coğrafyalarında açlıktan ölmeye mahkum ettiği Müslüman çocuklara ise söz hakkı değil, yaşama hakkı dahi tanımıyor. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, şunları dile getirdi:

Bazı ülkelerin teşkilatı gibi

Birleşmiş Milletler, tamamen fonksiyonunu kaybetmiştir. Belirli ülkelerin kuklası haline gelmiş bir teşkilat görünümü veriyor. Yıllardır Arakan’da, Filistin’de, Keşmir’de çocuklar ölüyor. Birçok Müslüman topraklarında açlıktan ölen, zulüm gören çocuklar var. Bu onların gündemine gelmiyor. Irak ve Suriye’de 100 binlerce çocuk perişan oluyor ve BM bunları görmezlikten geliyor. Bu durum, insanların artık BM’den insanlık beklememesi gerektiğini gösteriyor. İnsanlığın Birleşmiş Milletler’e ihtiyacı varsa, yeniden adalet çerçevesinde, herkesin söz hakkı olan bir kuruluş olarak yeniden düzenlenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Organ mafyasına çalışıyor

İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan ise, şunları ifade etti: “Suriye’de ölen çocuklar için, Irak’ta sakat kalan çocuklar için ne yaptılar? Ya da BM, katledilen çocuklar için kaç defa uluslararası toplantı yaptı? Hiç yapmadılar. Bununla ilgili büyük bir yalan var. Büyük bir handikap var. Kadın Hakları ve insan hakları noktasında ön plana çıkan insanlara baktığımızda, bunlar hep zulüm edenlerin maşaları konumundalar. Dünyada özellikle Birleşmiş Milletler bünyesi altında görev yapan kurumların elemanlarına baktığımızda, İsrail’in organ mafyasına ya da fuhuş mafyasına hizmet ettiğini görüyoruz. Bir şekilde olay olan yerlere intikal ederek, kendi kurumlarına ‘nasıl eleman kazandırırız’ düşüncesindeler. Bu örnekleri çok yaşadık.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 09:42
  1. mazlum coğrafyası
  2. Müslüman çocuklar
  3. Haçlı zihniyet
  4. BM Genel Kurulu
  5. Sözde aktivist Greta Thunberg
  6. ABD
  7. BM
  8. Çin
  9. karbon salınımı
  10. Akit
  11. Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü
  12. Birleşmiş Milletler
  13. İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan
  14. Kadın Hakları
  15. insan hakları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Thiago Silva: Galatasaray tehlikeli bir rakip
    1. Thiago Silva: Galatasaray tehlikeli..
    2. Depremdeki köprü yalanı bardağı..
    3. Sıcak anlar! Polis ateş ederek durdurdu
    4. OGM personel alımı sonuçları ne zaman..
    5. FETÖ ile mücadele böyle mi olmalı?..
    6. İstanbul depremini imam hatiplere..
    7. Mustafa Tahhan dualarla uğurlandı
    8. istanbul'da "Yeditepe Huzur" uygulaması
    9. Birleşmiş Milletler’de Müslüman’a söz..
    10. İş Bankası alımları 2019 İş Bankası..
    11. Ekrem’den 5.8 şiddetinde yalan!
    12. MHP’li Tamer Osmanağaoğlu: İzmir..
    13. Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi..
    14. Bursa'da cüzdanını bulup getiren..
    15. Sisi'nin bakanı Amerikan Yahudi..
    16. İmran Han'ı taşıyan uçak Amerika'ya..
    17. Rusya'dan dikkat çeken Suriye'de..
    18. Trump'ın ekibinde istifa
    19. Nükleer gücünü masaya sürüp uyarısını..
    20. Vatandaşlar isterse kişisel verilerini..
    21. Deprem çantası hazır mı? Deprem..
    22. Ünlü deprem kahini Hoogerbeets gelen..
    23. Pakistan başbakanının uçağı acil iniş..
    24. Dr. Kalafat: Faylar tek parça halinde..
    25. Ege Denizi'nde can pazarı! İmdatlarına..
    26. Çocuklarda göz kayması neden olur, göz..
    27. İzmir'de çatışma çıktı! Yaralılar var
    28. İstanbul’da deprem bitti mi? Büyük..
    29. İstanbul depremini tutturan Frank..
    30. Taşeron işçilere asgari ücret zammı..
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi
    Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi