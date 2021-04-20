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Dünya Birleşmiş Milletler: Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki çatışmalar nedeniyle 40 bin kişi yerinden edildi
Dünya

Birleşmiş Milletler: Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki çatışmalar nedeniyle 40 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci İşleri Koordinasyon Ofisi, Sudan'ın Batı Darfur eyaletine bağlı Cineyne kentinde bu ayın başındaki kabile çatışmaları sonucunda yaklaşık 40 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 09:22:00 -
Birleşmiş Milletler: Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki çatışmalar nedeniyle 40 bin kişi yerinden edildi

BM Mülteci İşleri Koordinasyon Ofisinden yayımlanan rapora göre, kabile çatışmaları 40 bin kişinin ülke içinde ve komşu devletlerde sığınmacı durumuna düşmesine neden oldu. Bu yıl Batı Darfur bölgesinde evlerini terk etmek zorunda kalanların toplam sayısı ise 149 bini aştı.

Sudanlı yetkililer, ülke içinde yerinden edilmiş insanların sığındığı 13 yeni toplanma noktasının varlığını doğruladı.

BM Ofisi, insani yardım kuruluşlarının acil durumu desteklemek için daha fazla personel görevlendirdiğini ve yaklaşık 200 ton acil gıda taşıyan kamyonların bölgeye geldiğini belirtti.

BM, 13 Nisan'da şiddet olayları nedeniyle 1860 kişinin Batı Darfur'dan komşu Çad'a göçtüğünü bildirmişti.

Kabile çatışmaları

Eyalette ocak ayında patlak veren kabile çatışmalarında 163 kişinin ölümü, 217 kişinin yaralanması üzerine 13 Şubat'ta kabileler arasında düşmanlıkları durdurma anlaşması imzalanmıştı.

BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücünün (UNAMID) 13 yıldır görev yaptığı ve yıl başında çekildiği bölgeye hükümet, ortak askeri güç sevk etmeye başladı ancak sorun kısa vadede çözülecek gibi görünmüyor.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgedeki kabileler arasında, arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Batı Darfur eyaletine bağlı Cineyne kentinde 3 Nisan'dan bu yana yaşanan kabile çatışmalarında 144 kişinin öldüğünü, 233 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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