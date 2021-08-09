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Dünya

Birleşmiş Milletler: Son derece endişe verici

BM, Etiyopya'nın kuzeyinde federal güçler ve isyancılar arasındaki çatışmalarda 200'den fazla sivilin öldürüldüğüne ilişkin gelen raporların son derece endişe verici olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 18:37:00 -
Birleşmiş Milletler: Son derece endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın kuzeyinde federal güçler ve isyancılar arasındaki çatışmalarda 200'den fazla sivilin öldürüldüğüne ilişkin gelen raporların son derece endişe verici olduğunu kaydetti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Henrietta Fore yaptığı yazılı açıklamada, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) saldırı düzenlemeye başladığı Afar eyaletinde yerinden olmuş kişilerin barındığı bir okul ve sağlık tesisine yapılan saldırıda yarısından fazlası çocuk 200'ün üzerinde kişinin öldürüldüğünün rapor edildiğini belirtti.

Afar ve Tigray'ın diğer bölgelerinde şiddetlenen çatışmaların çocuklar için felaket sonuçlara yol açtığına dikkati çeken Fore, ölümlere ilişkin alınan bilgilerden ötürü son derece endişe duyulduğunu ifade etti.

Fore, çatışmalar nedeniyle şimdiye kadar 160 bini çocuk 400 bin kişinin kıtlık koşullarında hayatını sürdürdüğü, evinden olmuş 2 milyon kişiye Amhara ve Afar eyaletlerindeki çatışmalarla birlikte 100 bin kişinin daha eklendiğini hatırlattı.

Etiyopya'da gelecek 12 ay boyunca açlık tehdidiyle karşılaşacak çocukların sayısının 10 kat artacağını tahmin ettiklerini belirten Fore, UNICEF'in acilen taraflara çatışmaya son vermeleri çağrısı yaptığını dile getirdi.

Tigray'ın ardından çatışmaları kuzeydeki Afar ve Amhara eyaletlerine yayan TPLF, haftalardır ilerleyişini sürdürüyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.

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