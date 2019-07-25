Birleşmiş Milletler son dakika olarak duyurdu! Akdeniz'de gemi faciası: 116 insan kayıp
Birleşmiş Milletler, Libya açıklarında büyük bir geminin alabora olduğunu duyurdu. Libya donanması, gemideki 132 göçmenin kurtarıldığını bildirirken, 116 göçmenin kaybolduğunu açıkladı.25 Temmuz 2019 Perşembe 17:36
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR), Akdeniz'de büyük bir geminin battığını duyurdu.
Libya donanması, gemideki 116 göçmenin denizde kaybolduğunu bildiriyor. Avrupa'ya gitmeye çalışan 132 göçmen ise sağ salim kıyıya çıkarıldı.
Libya, son yıllarda göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmak için kullandığı en önemli güzergah konumunda.
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