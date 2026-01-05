  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mahkeme sonuçlandı! Macron'un cinsiyet davasında karar

En az 16 petrol tankeri sahte isim ve sinyalle ABD kuşatmasını aştı Denizden abluka kevgire döndü

Magazin dünyasında deprem! Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı: Hadise ve Gülşen'in yol arkadaşı hakkında şok iddia!

Muhalif yorumcu Levent Gültekin’den Özgür Özel’e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi

Rusya'dan olay iddia: Almanya başbakanı da Maduro gibi kaçırabilir

Hindistan'da 5 yıldır mahkemesiz gözaltı var Müslümana adalet yok

Ankara’da Mansur’a isyan! Su yok fatura çok

Uyuşturucu bahane emperyalizm şahane!: Trump çöktü petrol hisseleri fırladı!

2 milletvekili daha AK Parti’ye geçiyor: Biri DEVA’dan, biri CHP’den! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

Yunanistan’ın fişini kim çekti! Erdoğan’ın o fotoğrafı sonrası hava sistemleri çöktü
Dünya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Venezuela açıklaması: Derin endişe duyuyorum
Dünya

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Venezuela açıklaması: Derin endişe duyuyorum

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Venezuela açıklaması: Derin endişe duyuyorum

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela'daki ABD haydutluğuyla ilgili yaptığı açıklamada "Venezuela'ya müdahalede uluslararası hukuka saygı gösterilmemesinden derin endişe duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde, uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemiş olmasından ve bunun Venezuela'yı daha fazla istikrarsızlaştırmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde Guterres adına konuştu.

DiCarlo, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi için "3 Ocak askeri harekatıyla ilgili olarak uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemiş olmasından derin endişe duyuyorum." dedi.

BM Şartı'nın da herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç tehdidini veya kullanımını yasakladığını aktaran DiCarlo, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasının, tüm üye devletlerin buna bağlı kalma taahhüdüne bağlı olduğuna dikkati çekti.

 

DiCarlo, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı için “Ülkedeki istikrarsızlığın olası yoğunlaşması, bölge üzerindeki potansiyel etkisi ve devletler arası ilişkilerin yürütülme biçimine getirebileceği emsal konusunda derin endişe duyuyorum.” ifadesini kullandı.

Şu anki karşı karşıya olunan karmaşık durumlarda, ilkelere bağlı kalmanın önemli olduğuna işaret eden DiCarlo, barış ve güvenliği korumak için BM Şartı'na ve diğer tüm geçerli yasal çerçevelere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

DiCarlo, "Hukukun gücü üstün gelmelidir. Uluslararası hukuk, uyuşturucu kaçakçılığı, kaynaklar üzerindeki anlaşmazlıklar ve insan hakları endişeleri gibi konuları ele almak için araçlar içerir. İzlememiz gereken yol budur." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak'ta, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Maduro ve eşi, ABD tarafından yargılanmak üzere New York'un Brooklyn kentindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne sevk edilmişti.

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping’den Venezuela açıklaması
Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping’den Venezuela açıklaması

Dünya

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping’den Venezuela açıklaması

Venezuela'da Maduro'ya destek yürüşü
Venezuela'da Maduro'ya destek yürüşü

Dünya

Venezuela'da Maduro'ya destek yürüşü

ABD saldırısında 32 Kübalı asker öldü: Venezuela’dan taziye mesajı
ABD saldırısında 32 Kübalı asker öldü: Venezuela’dan taziye mesajı

Dünya

ABD saldırısında 32 Kübalı asker öldü: Venezuela’dan taziye mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma
Gündem

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

4 bin liralık lahmacun ve çorba menüsüyle tepkilerin odağındaki Bedri Usta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruştu..
CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!
Gündem

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Amerika’nın Venezuela’ya yönelik modern yöntemlerle gerçekleştirdiği fiili işgal ve seçilmiş başkana karşı kurulan kirli kumpaslar, küresel ..
Bedri Usta kimdir? Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedrettin Aydoğdu kim?
Aktüel

Bedri Usta kimdir? Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedrettin Aydoğdu kim?

Bedri Usta soruşturma konusu yoğun şekilde sorgulanıyor. Bedri Usta kimdir? Bedri Usta Kebap'ın sahibi Bedri Usta (Bedrettin Aydoğdu) nereli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23