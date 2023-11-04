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Gündem Birleşmiş Milletler: Gazze'de her gün 420 çocuk, ya öldürülüyor, ya yaralanıyor!
Gündem

Birleşmiş Milletler: Gazze'de her gün 420 çocuk, ya öldürülüyor, ya yaralanıyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-04 17:50:00 -
Birleşmiş Milletler: Gazze'de her gün 420 çocuk, ya öldürülüyor, ya yaralanıyor!

Birleşmiş Milletler (BM), Siyonist rejimin yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "anne ve yenidoğan ölümlerinin artmasının beklendiğini" açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Siyonist rejimin yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "anne ve yenidoğan ölümlerinin artmasının beklendiğini" açıkladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) X sosyal medya hesabında, Siyonist rejimin Gazze'deki soykırım girişiminin kadınlar, çocuklar ve bebekler üzerindeki etkisine ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarında, kadınlar, çocuklar ve yenidoğanlar saldırıların artmasından orantısız bir şekilde etkileniyor." ifadelerine yer verilirken, BM'nin bölgedeki sağlık hizmetlerinin de etkilendiği kaydedildi.

Siyonist rejimin saldırılarında öldürülen kadınlar ve çocukların "toplam can kaybının yüzde 67'sini oluşturduğu" belirtilen açıklamada, "Her gün, bazıları birkaç aylık 420 çocuk öldürülüyor veya yaralanıyor." bilgisi aktarıldı.

Açıklamada, Gazze'nin genelinde yeterli bakıma erişim eksikliği nedeniyle anne ve yenidoğan ölümlerinin "artmasının beklendiği" ifade edilerek, yetersiz gıda ve suyun yanı sıra hastanelerde yakıtın bitmesinin hayati tehlikeye yol açtığı vurgulandı.
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