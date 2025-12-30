  • İSTANBUL
Dünya

Birleşmiş Milletler duyurdu: 77 binden fazla Suriyeli mülteci Ürdün'den ayrıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Birleşmiş Milletler duyurdu: 77 binden fazla Suriyeli mülteci Ürdün'den ayrıldı

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada "177 binden fazla Suriyeli mülteci Ürdün'den gönüllü olarak ülkesine döndü" ifadeleri kullanıldı.

Ürdün devlet televizyonu Al-Mamlaka’nın aktardığına göre, UNHCR Sözcüsü Yusuf Taha, yaptığı açıklamada, “8 Aralık 2024’ten bu yılın aynı tarihine kadar yaklaşık 177 bin 99 Suriyeli mülteci Ürdün’den ülkelerine döndü.” dedi.

Taha, 30 Kasım 2025 itibarıyla Ürdün’de UNHCR’ye kayıtlı mülteci ve sığınmacı sayısının da 444 bin 991'e ulaştığını belirtti.

Ürdün’deki mülteci nüfusunun büyük bölümünü 421 bin 511 kişiyle Suriyelilerin oluşturduğunu kaydeden Taha, onları yaklaşık 12 bin 419 Iraklı, 6 bin 77 Yemenli, 4 bin 267 Sudanlı ve 324 Somalilinin izlediğini, ayrıca 393 farklı uyruktan kişinin de ülkede bulunduğunu ifade etti.

Son aylarda geri dönüş oranındaki yavaşlamayı değerlendiren Taha, bunun sert kış koşulları, eğitim-öğretim yılının başlaması, Suriye’deki konut ve altyapı yetersizlikleri ile bazı bölgelerdeki sınırlı iş imkanları ve güvenlik riskleri gibi çeşitli faktörlerden kaynaklandığını söyledi.

Taha, “Son aylardaki geri dönüş hızına bakıldığında, yıl sonuna kadar ülkelerine dönenlerin sayısının 200 bini aşması beklenmiyor.” diye konuştu.

 

UNHCR’nin bugüne kadar yaklaşık 115 milyon 37 bin 596 dolar mali destek aldığını belirten Taha, bu tutarın gerekli toplam fonun yüzde 31’ine karşılık geldiğini, yaklaşık 257 milyon 799 bin 380 dolarlık ya da yüzde 69’luk bir finansman açığı bulunduğunu kaydetti.

Taha, UNHCR’nin gelecek yıl için önceliğinin, Ürdün’deki mültecilere yönelik desteğin sürdürülmesi ve Suriye’ye dönmek isteyenlerin desteklenmesi olacağını vurgulayarak, UNHCR’nin Ürdün’de kalmayı tercih eden mülteciler için hizmetlerin devamı ve gönüllü geri dönüşlerin desteklenmesi amacıyla 2026 yılı bütçe ihtiyacını 280 milyon dolar olarak öngördüğünü aktardı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Baas rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinin ardından Suriye’de yaşanan kademeli toparlanma süreci dikkate alındığında, 2026 yılına kadar yaklaşık 1 milyon Suriyeli mültecinin ülkelerine döneceğini tahmin ediyor.

Suriyeli muhalif güçler, 8 Aralık 2024’te başkent Şam’a girerek, 1971-2000 yılları arasında ülkeyi yöneten Beşşar Esed liderliğindeki Baas rejiminin devrildiğini ilan etmişti.

