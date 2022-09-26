  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li başkanın yöneticisi araç durdurup küfürler yağdırdı!

Türkiye ile ilgili dev gelişme az önce açıklandı! Solaklara çok büyük kapak

Eski CHP'li Çelebi, AK Parti'ye mi katılıyor? “Bunun için” deyip açıkladı

Bu kadarını 'işgalci gavur' yapamazdı: Suudi Arabistan'da 'Popstar' yarışması düzenlenecek

Küstah açıklama: Türk askeri derhal Kıbrıs'tan çekilmeli

ABD, Çin'in donanmasına karşı yeni bir 'gemi katili' geliştirdi! QUICKSINK hızlı ve kullanımı esnek

Yargıtay’dan emsal karar! Bankada hesabı olanlar dikkat

“Almanya mı bizi kıskanacak ha ha ha” diyen tayfa nerede?

Türkiye devreye girdi! Almanya’da eşcinsel 'sözde aileye' verilen Emir bebek sapıklardan kurtarıldı

İstanbul'da korku dolu anlar! İETT otobüsünün arkasından dumanlar yükseldi
Dünya Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından Al- Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi dünyaya duyuruldu!
Dünya

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından Al- Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi dünyaya duyuruldu!

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Dünya İçin İnanç Girişimi çatısı altında yürütülen, dünyadaki Müslüman düşünce liderlerinin katkı sunduğu ortak çalışma metni 'Al Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi', Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlenen konferansla kamuoyuna tanıtıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 17:43:00 -
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından Al- Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi dünyaya duyuruldu!

Başta Müslüman topluluklar olmak üzere, dünyanın ortak mirası olan doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliği ile ilgili olarak insanlara sorumluluklarını hatırlatılan sözleşmede; insanlığın doğal dengeye saygı duyması gerektiğinin kutsal amaç olduğu vurgulanıyor.

Üsküdar Üniversitesi'nin kurucu rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, konferansta yaptığı konuşmada "Al- Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi"nin geleceğin projesi olduğunu söyledi.

Projenin zihinsel değişime katkı sağlayacak bir proje olduğunu söyleyen Tarhan, "Bazı şeyler, sağlık gibi kaybolduğunda anlaşılır. Doğa da adeta dünyanın bağışıklık sistemidir. Ağaçlar, kuşlar, böcekler dilsiz dostlarımızdır. Aynı zamanda en doğal psikolog olan doğayı kaybediyoruz. Modernleşmeyi, maalesef betonlaşma olarak anlattık. Şehir içlerindeki mimariyle hızla doğayı kaybetmeye başladık." diye konuştu.

Dünyada karbon salınımı arttığına ve bunun da hava kirliliğine yol açtığına dikkati çeken Tarhan, "Şehirlerde hava kirliliği, şehir dışlarına göre çok daha fazla. Halbuki vücuda giren oksijen ve glikozun yüzde 25'i beynimize gidiyor. Oksijen havada yüzde bir düştüğü zaman beynimize giden oksijen düşüyor. Havada oksijen yüzde bir düşse beyniniz bitiyor. Alzheimerin sebeplerinden birisi de artan hava kirliliği olabilir. Elektromanyetik kirlilik olabilir. Karbon salınımının artması, gezegenin ısınması tehlike." dedi.

- "DÜNYANIN GELECEĞİ, YEŞİLİN GELECEĞİNE BAĞLI"
Doğanın allak bullak olduğunu ve insanlığın bunun bedelini ödeyeceğini söyleyen Tarhan, "Dünyanın geleceği, yeşilin geleceğine bağlı. Yeşil, iyiye giderse dünya da iyiye gider. Bu nedenle dünyanın sürdürülebilirliği yeşilin sürdürülebilirliğine bağlıdır. Yeşili kaybedersek geleceği kaybederiz. Bizim dinimiz, bizim kültürümüz, bizim inanç sistemimiz; kıyamet kopacağını bilseniz bile elinizdeki ağacı dikin diyen çevreci bir sistem. Bu sistemi muhakkak harekete geçirmemiz, betonlaşmayı da muhakkak değiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sözleşmeyi hazırlayan komitede yer alan Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir de yaptığı konuşmada, 3 yıl önce başladıkları projenin ismini Kuran-ı Kerim'de Rahman Suresi'nde geçen "Al-mizan" dan aldığını aktararak, "Bu metin, Müslümanların dünya ile yaptığı bir anlaşmadır. Bundan dolayı "Al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi" olarak isimlendirilmiştir. Bu sözleşmenin İslam dünyasında ve ötesinde; din, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularında çalışanlarla bilim insanları ve araştırma merkezleri arasında yeterlilikler ve ortaklık ağları kurmasın umuyoruz." dedi.

Özdemir, sözleşmenin İslami değerlere göre dünyanın durumuna ilişkin bir değerlendirme yaptığını ve çözüm için dengenin kurulmasına işaret ettiğini sözlerine ekledi.

İlk taslağı dünyada 300'den fazla İslami kurumla paylaşılan sözleşme metni, İslam Dünyası Çevre Bakanları Konferansına ardından ise Birleşmiş Milletler Sekretaryasına sunulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23