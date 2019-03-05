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Birleşmiş Markalar Derneği'nden tazminatsız fesih açıklaması

BMD Başkanı Sinan Öncel:- "Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) 'üç ay önceden haber vermek kaydı ile kira sözleşmelerini tazminatsız feshedeceğiz' sözünü yerine getirmesini bekliyoruz"

05 Mart 2019 Salı 12:06
Birleşmiş Markalar Derneği'nden tazminatsız fesih açıklaması

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) "üç ay önceden haber vermek kaydı ile kira sözleşmelerini tazminatsız feshedeceğiz" sözünü yerine getirmesini beklediklerini bildirdi.

Öncel, kira sözleşmelerinde yer alan erken feshe karşı yüksek tazminat maddelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Verimsiz mağazaları kapatmak isteyen markaların bazı AVM yönetimleri tarafından adeta rehin tutulduğunu iddia eden Öncel, Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) "üç ay önceden haber vermek kaydı ile kira sözleşmelerini tazminatsız feshedeceğiz" sözünü yerine getirmesini beklediklerini bildirdi.

Öncel, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile geçen yıl kira sözleşmelerinde TL’ye dönülmesi sonrası markaların bir nefes alma fırsatı bulduğunu hatırlatarak, "Kiralarda TL'ye dönüş ile birlikte markalarımızın gündemindeki en büyük sorunlardan biri büyük ölçüde çözüldü. Yeniden önümüzü görebilmeye başladık. Organize perakende olarak 2019'a verimsiz mağazalarımızı kapatarak verimlilik temelinde yatırım ve büyüme hedefi ile başladık. Bu konuda AYD'den de olumlu yaklaşım göreceğimizi umuyorduk. Çünkü AYD yönetimi geçen yıl eylül ayında 'üç ay önceden bildirilmesi kaydı ile perakendeciye tazminatsız çıkış hakkı' verme kararı almıştı. Kararın AYD Başkanı Hulusi Belgü tarafından kamuoyuna duyurulmasının üzerinden 5 ay geçti. Bazı AVM’ler kontratlardaki yüksek tazminat maddeleri ile markalarımızı adeta rehin tutmaya devam ediyor. Biz kimseden lütuf ya da ayrıcalık istemiyoruz. AYD yönetiminin kamuoyuna ilan ettiği kararı uygulamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ticaret Bakanlığının yayınladığı Genel Gider Yönetmeliği’ne aykırı davranan AVM yönetimleri hakkında çok sayıda şikayet aldıklarını bildiren Öncel, şunları kaydetti:

"Sorunun asıl muhatabı olan AYD’nin böylesine önemli bir konuyu nasıl görmezden gelebildiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Konunun Alışveriş Ekonomisi Zirvesi'nde gündeme getirileceğini umuyoruz. AYD Yönetim Kurulu'nun geçen eylül ayında üyelerimizi hedef alan rencide edici açıklamaları ve verdikleri sözü yerine getirmeyen üyeleri sebebiyle BMD Yönetim Kurulu’nda alınan karar gereği çok istememize rağmen maalesef Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’ne katılamayacağız."


- "Döviz bazlı fatura Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın ruhuna aykırı"


Sinan Öncel, kiralarda TL’ye dönülmesine rağmen sermayesinin yüzde 50 ve üzeri yabancı olan markalara bazı AVM yönetimleri tarafından döviz bazlı fatura düzenleme uygulamasının zorla devam ettirilmeye çalışıldığını da bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın ruhuna aykırı olan uygulamanın bir an önce düzeltilmesini beklediklerini vurgulayan Öncel, bir BMD üyesinin bu durumu protesto için ilgili AVM’lerde mağazalarını açmama eylemi yaptığını belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:06
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