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Medya Birleşik riyakârların resmigeçidi! Bu nasıl bir yüzsüzlük böyle
Medya

Birleşik riyakârların resmigeçidi! Bu nasıl bir yüzsüzlük böyle

Yeniakit Publisher
2024-06-19 13:25:00 -
Birleşik riyakârların resmigeçidi! Bu nasıl bir yüzsüzlük böyle

Tamer Korkmaz, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştirdi. Biden'ın Müslümanların acılarını önemsemeyen açıklamalarını "yüzsüzlük" olarak nitelendiren Korkmaz, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara ABD'nin desteğini tenkit etti. Korkmaz, Biden'ın ve Netanyahu'nun politikalarını "riyakârlık" olarak değerlendirdiği Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazısında şunları kaydetti:

Tamer Korkmaz, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştirdi. Biden'ın Müslümanların acılarını önemsemeyen açıklamalarını "yüzsüzlük" olarak nitelendiren Korkmaz, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara ABD'nin desteğini tenkit etti. Korkmaz, Biden'ın ve Netanyahu'nun politikalarını "riyakârlık" olarak değerlendirdiği Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazısında şunları kaydetti:

" “Bu yıl Kurban Bayramı, dünya çapında çok sayıda Müslüman için zor dönemde yaşanıyor.

Binlerce çocuk dâhil, çok fazla masum insan öldürüldü…

Acıları çok büyük…
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Savaşı bitirmek için, elimizden geleni yapıyoruz…”

***

Yüzsüzlüğün daniskası bu sözler…

-Joe Biden denilen Siyonist mendebura ait!

***

Soykırımcı Adolf Netanyahu’nun suç ortağından söz ediyoruz…

On binlerce masumun kanları, onun da ellerinde!

***

Siyonist işgalcilere silah yağdırdı, hala daha yağdırıyor.

Üstüne bir de zerre utanmadan, büyük bir pişkinlikle…

-Savaşı bitirmek için ellerinden geleni yaptıklarını, söyleyebiliyor!

***

Dokuz ayı aşkın süredir devam eden soykırıma bütün hücreleriyle destek veren Haydut Devlet’in Baş Düzenbazı…

Daha fazla masumun, sivilin kanları dökülsün diye elinden geleni yaptı; halen daha yapıyor!

***

Sahtekârlık, madrabazlık, riyakârlık…

Yüzsüzlük, yalancılık, ahlaksızlık…

ABD’nin “Pedofil Başkanı” Biden’ın karakteridir! (...)"

 

 

 

 

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